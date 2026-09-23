Sul ddl antisemitismo Fassino contesta la linea Schlein: “Votare no è un errore. Rischiamo l'ambiguità”

Ma "non è vero che questa legge limiti il diritto di critica al governo di Israele. Tant'e che da tre anni le piazze italiane sono piene di manifestazioni di critica al governo israeliano. Con parole d'ordine anche estreme, senza che nessuno sia stato perseguito”, ha spiegato Fassino ai colleghi riuniti per circa quattro ore. "Ancor di meno ha senso non votare il ddl antisemitismo come forma di lotta al governo Nethanyahu. La critica più dura al governo Nethanyahu è giusta e doverosa, ma questo non può tradursi nell'abbandonare un impegno fermo e chiaro contro l'antisemitismo”.