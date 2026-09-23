Pannella torna a Piazza Navona
Dopo mesi di discussioni tra radicali e condomini, il leader radicale sarà ricordato con una targa commemorativa su Palazzo Braschi, nel luogo di tante sue battaglie. Gualtieri: “Un riconoscimento doveroso”
“Perché abbiamo detto no alla targa per Marco Pannella”
Parlano i residenti e l’amministratore del condominio di piazza Navona che non ha voluto l’insegna per ricordare il leader radicale. Intanto si lavora per un alternativa in vista del decennale dalla morte. La Sovrintendenza capitolina ha detto sì per Palazzo Braschi. "Ora sta al Mic", dice l'assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio
I radicali litigano pure sulla targa per Pannella. Turco: "Va messa a Torre Argentina"
Il segretario vuole che l'insegna sia installata sul portone della storica sede del partito. Mentre Rutelli e Mirella Parachini, storica compagna del leader radicale, chiedono che sia messa a Palazzo Braschi, a piazza Navona, palcoscenico di tanti comizi. In mezzo alla diatriba finisce il povero assessore alla Cultura di Roma Capitale Massimilano Smeriglio