Pannella torna a Piazza Navona

Alla fine la targa per Marco Pannella ha trovato una collocazione. Da oggi il leader radicale sarà ricordato a Piazza Navona, sull'angolo di Palazzo Braschi, luogo di tante battaglie pannelliane, comizi più o meno improvvisati e festeggiamenti radicali, come fu quello spontaneo dopo il referendum sul divorzio. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha definito questa iniziativa "un riconoscimento doveroso per una grande personalità che ha animato la democrazia italiana" e che "ha portato un contributo determinante nell'avanzamento dei diritti civili, dei diritti della persona e della difesa dello stato di diritto". Alla cerimonia hanno partecipato l'assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio, l'ex sindaco di Roma ed ex segretario radicale Francesco Rutelli, la vicesegretaria dell'associazione Luca Coscioni e storica compagna di Pannella Mirella Parachini.