I radicali litigano pure sulla targa per Pannella. Turco: "Va messa a Torre Argentina"

Da profeta del dibattito e incallito amante della discussione, Marco Pannella in fondo avrebbe probabilmente apprezzato. I radicali si sa litigano su tutto. E la targa per ricordare a Roma lo storico leader a dieci anni dalla sua morte, avvenuta il 16 maggio del 2016, non poteva certo fare eccezione. Almeno sul fatto che Pannella vada celebrato sono tutti d'accordo, certo, ma dove? Il dove divide.

L'idea di mettere la targa a Piazza Navona era venuta ai promotori della raccolta firme, in primis l'ex radicale, ex sindaco di Roma e ministro della Cultura Francesco Rutelli e la storica compagna di Pannella, la ginecologa Mirella Parachini. L'idea però non convince il segretario del partito radicale transnazionale Maurizio Turco. "Questa mattina - faceva sapere oggi pomeriggio Turco con una nota - la tesoriera del Partito Radicale, Irene Testa, nel corso di una conversazione informale con l'assessore del Comune di Roma Massimiliano Smeriglio, ha appreso con sconcerto che l'apposizione della targa in via di Torre Argentina, presso la sede storica del Partito Radicale, non è affatto scontata: spetterà infatti alla Soprintendenza regionale decidere se collocarla a Palazzo Braschi, a piazza Navona, oppure in via di Torre Argentina".

Uno smacco troppo grande. E così Turco e Testa attaccano e si appellano a Campidoglio e soprintendenze: "Palazzo Braschi non è evocativo della storia politica di Marco Pannella. Quindi ci aspettiamo una decisione favorevole all'apposizione della targa nella Via dove sin dagli inizi degli anni 70 Pannella con il Partito Radicale ha concepito e condotto le battaglie per le uniche riforme che il paese ha conosciuto". Non solo. Per rafforzare la richiesta i dirigenti del partito convocano una manifestazione alle ore 10 di martedì 19, giorno in cui dieci anni fa si svolse il funerale del leader radicale, proprio in Via di Torre Argentina 76.

La diatriba è appena iniziata. Ma anche noi, a questo punto, vogliamo appellarci al comune. Risolviamo la questione: di targhe mettiamone due.