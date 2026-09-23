Le senatrici d’opposizione accorciano la gonna in Aula contro Tajani (e Vannacci vede nudo)

Perché la campagna elettorale del 2027, a quanto pare, si combatterà anche sull’orlo, e la geografia politica italiana, che per un secolo si è orientata fra destra e sinistra, nelle ultime settantadue ore si è ridisegnata fra sopra e sotto il ginocchio, con una terza via, rappresentata da Vannacci, che consiste nell’abolizione del ginocchio come confine. Del resto Tajani, venerdì scorso, di campagna elettorale parlava. La ragazza appariscente e infedele dalla quale metteva in guardia il figlio – nella sua non precisamente felice metafora – era Futuro Nazionale, il partito del generale che nei sondaggi ha superato la Lega e che in estate ha già sedotto un paio di deputati azzurri, e la sposa modesta dall’orlo prudente e le gambe coperte era Forza Italia, che nelle intenzioni di Tajani avrebbe dovuto apparire affidabile e rischia invece adesso di apparire soltanto meno corteggiata. Il vicepremier voleva denudare il generale, ma ieri ha finito per denudare il centrosinistra, insomma il famoso e tormentato campo largo che si è accorciato la gonna con l’entusiasmo di chi ha finalmente trovato un programma comune.