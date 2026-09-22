Senatrici in minigonna. La risposta di Pd, M5s, Avs e Italia Viva a Tajani

"Siamo donne dai facili costumi?". Le senatrici di Italia Viva, Partito democratico, Movimento 5 stelle e Alleanza verdi e sinistra si scagliano contro il ministro degli Esteri Antonio Tajani e rispondono alle sue frasi sulla lunghezza delle gonne delle donne. L'incontro si è svolto nella Sala Garibaldi del Senato, prima dell'inizio della seduta pomeridiana, con addosso gonne lunghe appena sopra il ginocchio. "Questo è un gesto di libertà", ha detto Raffaella Paita di Italia Viva.