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Senatrici in minigonna. La risposta di Pd, M5s, Avs e Italia Viva a Tajani
Le onorevoli delle opposizioni si sono riunite nella Sala Garibaldi di Palazzo Madama per protestare contro le parole del ministro degli Esteri sulla lunghezza delle gonne: "Questo è un gesto di libertà", ha detto Raffaella Paita
22 SET 26
Ultimo aggiornamento: 16:44
Le senatrici del campo largo in minigonna a Palazzo Madama - foto Il Foglio
"Siamo donne dai facili costumi?". Le senatrici di Italia Viva, Partito democratico, Movimento 5 stelle e Alleanza verdi e sinistra si scagliano contro il ministro degli Esteri Antonio Tajani e rispondono alle sue frasi sulla lunghezza delle gonne delle donne. L'incontro si è svolto nella Sala Garibaldi del Senato, prima dell'inizio della seduta pomeridiana, con addosso gonne lunghe appena sopra il ginocchio. "Questo è un gesto di libertà", ha detto Raffaella Paita di Italia Viva.
"Dopo le dichiarazioni ignobili di Tajani, la premier Meloni ha detto che si è trattato di frasi uscite male. Non è così, non si tratta di scivoloni. Tanto è vero che oggi Vannacci ci torna sopra, specificando che le donne le preferisce senza gonna. La verità, purtroppo, è che questo linguaggio non è una leggerezza, ma rispecchia la mentalità maschilista e patriarcale di molti uomini", ha detto Valeria Valente del Pd.
Vannacci: “Le donne meglio senza gonna. Voglio incontrare Vance. Contatti con il M5S. Dialogo con tutti”
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Presente anche la senatrice Alessandra Maiorino del Movimento 5 stelle, seppur con una gonna lunga: "Non avevo capito dovessimo metterci quella corta!", ha detto. "Sono una donna di buon costume allora!", ha scherzato. Tra le altre partecipanti anche Simona Malpezzi, Cecilia d'Elia, Ilaria Cucchi, Susanna Camusso.