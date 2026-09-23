Il Pd dice no al Ddl antisemitismo, ma per i pro Pal è ancora troppo vicino a Israele

“Nel Pd ci sono tanti membri che sono filosionisti, voi vi rendete conto che sono una sciagura per la popolarità e per il bacino elettorale del Partito democratico?”, gli ha chiesto la conduttrice. Scotto ha provato a riportare il confronto sui fatti. “Bisogna stare sulle cose”, ha risposto, mettendo in fila le posizioni del Pd su Israele e Palestina. Ha ricordato il sostegno al riconoscimento dello Stato palestinese, la richiesta di sospendere l’accordo Ue-Israele, lo stop al commercio con le colonie e l’embargo sulle armi. “Questa è la posizione ufficiale del Pd”, ha insistito, invitando a “guardare qual è l’avversario”, riferendosi alla destra.