Grillo su X: "Non ho finito con la politica, sono sfinito dalla politica”

Da alcuni mesi, ormai, l’ex garante del Movimento 5 stelle sembra saggiare il terreno per un ritorno in politica. Ad aprile ha avviato un procedimento civile contro Conte per riprendersi nome e simbolo del partito. A fine luglio, dopo il rinvio dell'udienza del processo, Grillo è tornato ad attaccare duramente dal suo celeberrimo blog: “Il Movimento ha perso la sua diversità. I rivoluzionari hanno scoperto i palazzi”, ha scritto in un lungo intervento.

La puntata di Pulp con il comico ospite d’eccezione è stata anticipata da un trailer che aveva già scatenato un botta e risposta con Conte, definito “reverendo Jones” e “l'uomo che sussurrava ai cavilli”. L'ex premier aveva risposto la sera stessa, ospite alla trasmissione Dritto e rovescio, sentenziando che “Dica quel che vuole. Non è più una questione che riguarda il M5s”.