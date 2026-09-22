Politicail post
•
Grillo su X: "Non ho finito con la politica, sono sfinito dalla politica”
Accenni e smentite: tra un battibecco con Conte e l'altro, l'ex garante dei Cinque stelle continua con le allusioni a un suo ritorno sulla scena
22 SET 26
Ultimo aggiornamento: 11:43
Il post dall'account X di Grillo
Beppe Grillo continua ad alimentare l’incertezza intorno a un suo possibile ritorno in politica, questa volta con un post sul suo profilo X. “Io non ho finito con la politica. Sono sfinito dalla politica”, recita la didascalia stile meme, che incornicia una foto del comico che ride. Solo ieri, ospite di Pulp podcast, Grillo aveva dichiarato “Come faccio io a fondare un partito, a organizzarlo? Non ho il potere, le facoltà di farlo, mi dispiace. Io posso dare degli input, delle idee straordinarie”.
Da alcuni mesi, ormai, l’ex garante del Movimento 5 stelle sembra saggiare il terreno per un ritorno in politica. Ad aprile ha avviato un procedimento civile contro Conte per riprendersi nome e simbolo del partito. A fine luglio, dopo il rinvio dell'udienza del processo, Grillo è tornato ad attaccare duramente dal suo celeberrimo blog: “Il Movimento ha perso la sua diversità. I rivoluzionari hanno scoperto i palazzi”, ha scritto in un lungo intervento.
Il segnale più potente di questo nuovo corso è arrivato la settimana scorsa, quando l’ex parlamentare cinque stelle Marco Bella ha postato una foto insieme a Grillo, accompagnata da una lunga didascalia in cui affermava che il nome e il simbolo del Movimento appartengono al comico “non solo di diritto ma soprattutto di fatto”. Il post rispondeva poi in maniera ambigua alla domanda più importante: “Sto aiutando Grillo a fare un nuovo partito? Non ve lo confermo e non ve lo smentisco”. Sotto si leggeva il commento di un altro “mohicano”, l’ex parlamentare Elio Lanutti, che affermava che il comico si sarebbe recato nel suo vecchio quartier generale, l’hotel Forum di Roma, a fine settembre. Un ulteriore indizio di lavori in corso è arrivato nello stesso periodo dallo stato Whatsapp di Grillo, dove è comparso un logo del Movimento modificato, con l’ultima “o” sbarrata e senza stelle.
La puntata di Pulp con il comico ospite d’eccezione è stata anticipata da un trailer che aveva già scatenato un botta e risposta con Conte, definito “reverendo Jones” e “l'uomo che sussurrava ai cavilli”. L'ex premier aveva risposto la sera stessa, ospite alla trasmissione Dritto e rovescio, sentenziando che “Dica quel che vuole. Non è più una questione che riguarda il M5s”.
Grillo sembra al momento intenzionato a lasciarsi tutte le porte aperte. Mentre lui e Conte continuano a scambiarsi stoccate su chi dei due sia legittimato a incarnare i valori fondanti del Movimento 5 stelle, i segnali che potrebbero essere interpretati come un ritorno del "fondatore" sulla scena sono sempre più evidenti.