PoliticaLe mosse dell'ex garante
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Dopo Fedez, Beppe Grillo sarà a Roma a fine settembre: "Un partito? Non confermo e non smentisco"
L'ex parlamentare del M5s Marco Bella ha postato su Facebook un selfie con il comico accompagnato da un lungo post che in sintesi non esclude l'ipotesi di una nuova formazione politica. Sotto un'altro ex onorevole grillino, Elio Lanutti, informa che Grillo sarà a Roma, nel suo storico quartier generale dell'hotel forum, a fine mese, proprio nei giorni successivi a Nova, una sorta di assemblea del Movimento di Conte
16 SET 26
Ultimo aggiornamento: 06:22 | 17 SET 26
Un lungo post e un selfie. Quello di Beppe Grillo con l'ex parlamentare del M5s Marco Bella, uno dei pochissimi a essere rimasto al fianco dell'ex garante nell'ultimo periodo. E' proprio lui a postarlo su Facebook insieme a un lungo post in cui si parla della possibilità di un nuovo partito di Grillo. "Beppe - scrive Bella - è in super-forma, per il suo compleanno si è fatto quattro km a nuoto, e super-determinato a riprendersi nome e simbolo del MoVimento visto che gli appartengono non solo di diritto (si veda sentenza del tribunale di Genova nel 2021) ma soprattutto di fatto, avendo messo letteralmente milioni di soldi suoi dal 2009 per difendere il simbolo da una serie di cause legali che gli sono state intentate". Poi, dopo una serie di riflessioni su destra e sinistra e sui temi che Conte avrebbe abbandonato scegliendo di collocarsi nel campo progressista Bella finalmente risponde: "Sto aiutando Grillo a fare un nuovo partito? Non ve lo confermo e non ve lo smentisco".
Sotto a commentare arriva anche un altro ex onorevole grillino ancora vicinissimo al fondatore del M5s, Elio Lanutti, è lui a informare che Grillo sarà a Roma, nel suo storico quartier generale all'hotel Forum, a fine settembre. Proprio nei giorni successivi alla conclusione di Nova, una sorta di assemblea del Movimento 5 stelle di Conte che dovrebbe decidere il programma.