Dopo Fedez, Beppe Grillo sarà a Roma a fine settembre: "Un partito? Non confermo e non smentisco"

Un lungo post e un selfie. Quello di Beppe Grillo con l'ex parlamentare del M5s Marco Bella, uno dei pochissimi a essere rimasto al fianco dell'ex garante nell'ultimo periodo. E' proprio lui a postarlo su Facebook insieme a un lungo post in cui si parla della possibilità di un nuovo partito di Grillo. "Beppe - scrive Bella - è in super-forma, per il suo compleanno si è fatto quattro km a nuoto, e super-determinato a riprendersi nome e simbolo del MoVimento visto che gli appartengono non solo di diritto (si veda sentenza del tribunale di Genova nel 2021) ma soprattutto di fatto, avendo messo letteralmente milioni di soldi suoi dal 2009 per difendere il simbolo da una serie di cause legali che gli sono state intentate". Poi, dopo una serie di riflessioni su destra e sinistra e sui temi che Conte avrebbe abbandonato scegliendo di collocarsi nel campo progressista Bella finalmente risponde: "Sto aiutando Grillo a fare un nuovo partito? Non ve lo confermo e non ve lo smentisco".