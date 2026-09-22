Dopo Schlein, anche Conte risponde agli ambientalisti. Cosa gli dirà sulla Todde?

Dopo averli ignorati per oltre tre mesi, ora anche Giuseppe Conte risponde agli ambientalisti. Sia chiaro non un manipolo di nemici del campo largo, ma un nutrito gruppo di oltre 100 ricercatori e docenti universitari con fede politica a sinistra che a maggio scrissero a tutti i leader del centrosinistra per segnalare che nelle regioni governate da Pd, M5s e Avs il ritardo sull'installazione degli impianti rinnovabili è più acuto che mai. In particolare in Sardegna e Toscana. Come il Foglio aveva raccontato, per mesi Schlein e Conte hanno ignorato l'appello e le mail ricevute dai ricercatori.