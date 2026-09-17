La Marina militare "scorterà" le navi italiane a Bab el Mandeb. Crosetto: "Proteggere il lavoro delle aziende"

L'Iran a maggio ha esportato zero barili di greggio e le riserve strategiche Usa sono ai minimi. Se gli Houthi chiudono anche Bab el Mandeb si blocca un quarto del petrolio e gas mondiale. Lanza: "Perdono tutti tranne Pechino, che ha stoccaggi imponenti e può aspettare"

"Abbiamo le capacità per proteggere il passaggio (delle navi italiane, ndr) e per acquisire le informazioni utili e necessarie attraverso l'opera del comparto e la cooperazione con noi. Non possiamo permettere che ritardi decisionali burocratici aggravino una situazione già complessa, con conseguenze dirette sulla nostra economia e sulla vita dei cittadini", ha spiegato Crosetto. Quando una rotta marittima viene interrotta, ha sottolineato, "le merci arrivano in ritardo, i costi aumentano e crescono i prezzi per famiglie e imprese". E ogni crisi economica, ha aggiunto il ministro, "colpisce soprattutto le persone più fragili, mettendo a rischio la coesione sociale e la stabilità del paese". Difendere la libertà di navigazione, ha proseguito, "significa quindi proteggere i nostri approvvigionamenti, il lavoro delle aziende, il potere d'acquisto delle famiglie e la capacità dell'Italia di produrre ricchezza. Significa anche difendere ciò che si trova sotto la superficie del mare: i cavi attraverso cui transitano i dati, i collegamenti energetici e tutte quelle infrastrutture essenziali di cui spesso comprendiamo il valore soltanto quando vengono danneggiate".