La Marina militare "scorterà" le navi italiane a Bab el Mandeb. Crosetto: "Proteggere il lavoro delle aziende"
Quando una rotta marittima viene interrotta "le merci arrivano in ritardo, i costi aumentano e crescono i prezzi per famiglie e imprese. E ogni crisi economica colpisce soprattutto le persone più fragili", ha detto il ministro della Difesa
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Dopo Hormuz, il rischio ora è Bab el Mandeb. Ma non per la Cina. Parlano Nicolazzi (Isab) e Lanza (Eni-Mattei)
L'Iran a maggio ha esportato zero barili di greggio e le riserve strategiche Usa sono ai minimi. Se gli Houthi chiudono anche Bab el Mandeb si blocca un quarto del petrolio e gas mondiale. Lanza: "Perdono tutti tranne Pechino, che ha stoccaggi imponenti e può aspettare"
Così l'avanzata degli houti fa salire il prezzo del petrolio
Il gruppo armato ha conquistato in 36 ore la costa sud-occidentale dello Yemen e l'isola di Perim, davanti allo stretto. Dopo la crisi di Hormuz, anche Bab el-Mandeb rischia di diventare un nuovo collo di bottiglia per il petrolio e il commercio mondiale. I rischi per i militari italiani schierati nella regione