Al Senato la discussione sulla legge elettorale. Le preferenze spaccano il governo: seduta sospesa fino alle 14

Renzi: "O lo votate o la presidente del Consiglio per l'ennesima volta tradisce gli italiani e tradisce se stessa"

"Abbiamo dimostrato che non c'è un'opposizione che dice solo No perché c'è un subemendamento che vi sta terrorizzando, che porta le preferenze nella legge elettorale". Lo dice il leader di Iv Matteo Renzi intervenendo in Senato durante la discussione generale sulla riforma elettorale. Il subemendamento delle opposizioni corrisponde, spiega l'ex premier, "in toto e in pieno, alla storia politica e alla battaglia politica della presidente Giorgia Meloni". Oggi, di fronte all'emendamento, questa la riflessione del leader Iv, la destra ha un'alternativa: "O lo votate o la presidente del Consiglio per l'ennesima volta tradisce gli italiani e tradisce se stessa". Allora, prosegue Renzi, "rivolgo un appello a Giorgia Meloni: non si faccia impaurire da Salvini e da Tajani, che sono contrari. Abbia il coraggio di andare fino in fondo: voti il nostro sub-emendamento, porti le preferenze nella legge elettorale, e se per caso Forza Italia e la Lega voteranno contro a scrutinio palese qui, o di votare contro a scrutinio segreto alla Camera, Giorgia Meloni ci porti alle elezioni". "Siamo al 'redde rationem' - conclude Renzi - o Giorgia Meloni ha il coraggio di rimanere fedele alla sua storia politica, oppure, per l'ennesima volta, dimostrera' che il governo non risponde nemmeno alle promesse elettorali".