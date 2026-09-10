Terminata riunione di maggioranza. Gasparri: "Gli accordi si rispettano". Il centrodestra non voterà l'emendamento sulle preferenze

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i suoi senatori in mattinata avevano aperto all'ipotesi di votare il testo di Pd-Avs e Iv. Matteo Salvini e Antonio Tajani erano contrari. Dopo una riunione tra gli sherpa dei partiti la spaccatura, salvo colpi di scena, sembra rientrata. La ministra delle Riforme Casellati: "Su alcuni emendamenti il governo si rimetterà all'Aula"