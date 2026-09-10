Politicatra palazzo chigi e il parlamento
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Terminata riunione di maggioranza. Gasparri: "Gli accordi si rispettano". Il centrodestra non voterà l'emendamento sulle preferenze
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i suoi senatori in mattinata avevano aperto all'ipotesi di votare il testo di Pd-Avs e Iv. Matteo Salvini e Antonio Tajani erano contrari. Dopo una riunione tra gli sherpa dei partiti la spaccatura, salvo colpi di scena, sembra rientrata. La ministra delle Riforme Casellati: "Su alcuni emendamenti il governo si rimetterà all'Aula"
10 SET 26
Ultimo aggiornamento: 12:29
Foto Mauro Scrobogna per LaPresse
E' rientrata la spaccatura di maggioranza sulle preferenze. In mattinata Meloni aveva provato a chiedere alle altre forze del governo di far votare il sub emendamento di Pd-M5s e Italia Viva che le estende, la trappola escogitata da Francesco Boccia con la sponda di Ignazio La Russa. Inseguita dall’opposizione e accerchiata da Vannacci che invita a votare, Meloni aveva dato mandato ai senatori di farlo. A confermarlo erano stati gli stessi senatori di Fdi. Poi però la seduta è stata sospesa e durante una riunione con gli sherpa dei partiti di maggioranza e la ministra delle Riforme Maria Elisabetta Casellati, la spaccatura sembra, salvo colpi di scena, rientrata. "Gli accordi si rispettano: il centrodestra non voterà il testo di Pd-M5s e Iv", ha detto uscendo dalla riunione il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. Gli azzurri, come i leghisti, avevano da subito esternato la loro contrarietà.
Casellati intanto ha fatto sapere che su alcuni emendamenti il governo "si rimetterà all'Aula".