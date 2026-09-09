Lezioni tedesche per ribellarsi, in Italia, all’Alternative für Putin

Di fronte a una destra estremista che ha fatto dell’europeismo abbracciato anche da Meloni un nemico da rimuovere. Di fronte a tutto questo ci sono ragioni infinite per starne alla larga senza aver paura di perdere consenso. Le ragioni più semplici da capire, da mettere a fuoco, non riguardano solo l’impasto trumpiano e putiniano di cui l’AfD è veicolo ma riguardano un dato di realtà che riguarda l’Italia. Se c’è un paese che ha interesse, anche egoistico e non solo ideale, ad avere un’Europa più generosa con gli investimenti, più solidale sull’immigrazione, più attenta alla creazione di debito pubblico europeo, più desiderosa di utilizzare le leve dell’apertura e non della chiusura quando si parla di mercato globale, quel paese è l’Italia e vedere politici che si rallegrano, in Italia, per l’avanzata dell’AfD ricorda molto la scena dei tacchini che festanti si muovono per partecipare al Giorno del ringraziamento, prima di essere inforchettati.

La seconda ragione, banale, ma essenziale, riguarda un altro dato di realtà che non dovrebbe sfuggire e quel dato ha a che fare con una caratteristica che Meloni ha e che potrebbe sfruttare a suo vantaggio in campagna elettorale: essere una destra in formato tenda, non più underdog ma non ancora di establishment, capace cioè di offrire qualche ragione per ingolosire sia la destra moderata sia quella meno moderata e in grado dunque di sedurre l’elettore più a disagio con la destra d’establishment. La right nation di Meloni è diversa da quella immaginata nel 2004 nel famoso libro di John Micklethwait e Adrian Wooldridge ma è una destra in grado di farsi concava e convessa, che potrebbe tentare senza traumi eccessivi di non guardare i sondaggi per costruire le prossime alleanze. In che senso? Facile. Alessandra Ghisleri, ieri, durante un convegno organizzato da Confartigianato, ha presentato un sondaggio interessante, che ricorda una verità spesso rimossa: un centrodestra senza l’Alternative für Putin di Roberto Vannacci ha più o meno gli stessi voti percentuali del centrosinistra (42,3 per cento, contro il 43 per cento) e, se la norma introdotta alla Camera nella legge elettorale, che esclude dal conto della coalizione i voti delle liste sotto il tre per cento, fatta salva la migliore tra quelle sotto soglia, dovesse essere confermata insieme con la nuova legge elettorale, il centrodestra, pur avendo una percentuale più bassa, potrebbe ottenere il premio di maggioranza e vincere le elezioni senza Vannacci (216 deputati e 107 senatori, senza bisogno dei 24 deputati e 12 senatori di Vannacci).