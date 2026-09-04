PoliticaLa diretta
•
Giorgia Meloni a Bari per festeggiare la durata del suo governo
La premier riunisce il partito in Puglia per celebrare i 1.413 giorni a Palazzo Chigi. Previsto in chiusura il suo intervento, dopo quelli dei vicepremier Salvini e Tajani in collegamento
4 SET 26
Ultimo aggiornamento: 17:22
È iniziata a Bari la festa per celebrare il giorno in cui il governo Meloni supera per durata tutti gli altri della storia repubblicana. Ad aprire la kermesse Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute pugliese. "Stiamo scrivendo un pezzo di storia della nostra Repubblica", ha detto. Dopo il saluto di Gemmato sul palco si alterneranno imprenditori, agricoltori, studenti. Gli interventi politici saranno quelli del commissario europeo Raffaele Fitto, il leader di Noi moderati Maurizio Lupi, i vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani (in collegamento). A chiudere, la premier Giorgia Meloni. Alla manifestazione Fdi aveva annunciato di aspettarsi circa 10 mila persone.
Salvini e Tajani danno buca a Meloni per la festa del governo a Bari
I vicepremier non saranno alla festa per il record di governo più lungo (almeno non in presenza e potrebbero collegarsi): il leghista ha preferito un evento della Lega in Toscana. Segno di un'insofferenza crescente nella maggioranza