La festa dell'Unità di Schlein e i (tanti) esclusi

L’evento imperdibile sarà il 10 settembre quando salirà sul palco, insieme a Marco Sarracino, il Careca del Pd, l’attore Germano per parlare delle aree dimenticate e del tratturo (è il docufilm di Francesco Cordio). Se servono tutte le figure del campo largo forse sarebbe stato preferibile costruire un’arca anziché una cineteca (arriva anche Veltroni che parla di Allende). Cosa serve per vincere le elezioni? Schlein è convinta che serva l’Unità, il quotidiano e anche nel partito si è convinti che il grande annuncio che ha promesso non può che essere: “Compagni, abbiamo un giornale”. Del resto è stata la segretaria a parlarne, a cercare la trattativa con l’editore Romeo. Servono due milioni di euro, ma il Pd è mai stato informato. Si è mai parlato in direzione di uno sforzo tanto grande, l’acquisto di un quotidiano e, altra domanda, serve un giornale per vincere le elezioni? La più longeva e giovane segretaria del Pd che presentò la sua segreteria con un video su Facebook ora ama la carta. Ma ha carta bianca dal Pd? Dice Sandra Zampa, che i media li conosce, e tanto, che con Prodi ha visto la sinistra cambiare, perdersi e ritrovarsi: “Io mi preoccuperei della comunicazione sui social dove si viene massacrati, mi preoccuperei di far conoscere, il lavoro, e tanto, dei parlamentari del Pd. Ho sentito e sento ogni giorno che il Pd dovrebbe comprare l’Unità, ma chi lo paga il giornale? Come viene distribuito? Quanto costa? Chi lo manterrà dopo le elezioni? Sono domande che meriterebbero una direzione, un confronto”. In attesa di fare la prima del giornale, cominciamo dal menù, la sola cosa puntuale del programma. Consigliamo il ristorante Gente di mare in questi tempi sgusciati. Il piatto forte è coda di rospo con verdure (15 euro). Se lo baciate (il rospo) avrete forse il terzo nome del campo largo.