Calabresi è in campo. E ora le primarie? Con lui l’ex capo staff di Pisapia

A esplicitare questa posizione ieri ci hanno pensato Carlo Calenda e l’eurodeputata Pina Picierno: “Il centrosinistra unito sostenga Calabresi senza primarie”. E però il suo principale avversario Pierfrancesco Majorino resta in campo. E vuole i gazebo. Convinto, da politico più strutturato in città, di poter vincere. In quel caso però, i centristi di Azione e Spazio pubblico correranno da soli. Non solo. Bisogna guardare a chi aiuta Calabresi per capire che sul consigliere regionale e membro della segreteria del Pd ci potrebbe essere una moral suasion di peso per un passo indietro. Non sono infatti solo i partiti del centro – da Calenda a Picerino fino a Italia Viva – a sostenere l’ormai ex direttore di Chora. Ma il suo più fidato consigliere in questa sfida è Maurizio Baruffi, storico capo di gabinetto del predecessore di Beppe Sala, Giuliano Pisapia, l’ex sindaco della sinistra arancione che di Majorino è stato il padre politico. C’è chi giura poi che se Calabresi si sia spinto così avanti è perché una telefonata con la segretaria del Pd Elly Schlein, sempre negata da entrambe le parti, ci sarebbe stata eccome.