PoliticaL'annuncio imminente
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Calabresi è pronto: si candiderà sindaco di Milano
L'ex direttore di Rep e Ceo di Chora media informerà a giorni i colleghi dell'azienda che produce podcast e informazione sui social la sua intenzione di scendere in campo. Poi, a metà settembre, durante la festa dell'Unità di Milano l'annuncio ufficiale
1 SET 26
La notizia era nell’aria da tempo. Adesso però c’è qualcosa in più: Mario Calabresi è pronto ad annunciare ufficialmente la sua corsa a sindaco di Milano.L’ex direttore di Repubblica è Ceo e direttore editoriale di Chora Media che produce podcast e contenuti social per la pagina Instagram Will. Direttore, ma anche proprietario, perché il giornalista è anche terzo azionista di Be Water, l’azienda che edita Chora e Will. Nei prossimi giorni, pare, Calabresi potrebbe anticipare la sua decisione di scendere in campo ai colleghi. Un passo necessario prima dell’annuncio ufficiale che tutti si aspettano possa avvenire il prossimo 12 settembre, penultimo giorno della festa dell’Unità a Milano, quando l’ex direttore di Rep sarà l’ospite d’onore. D’altronde fu proprio a metà luglio dal palchetto di un’altra e ben più piccola festa dell’Unità, quella di Vizzolo Predabissi, 3.800 abitanti a sud di Milano, che per la prima volta Calabresi ha lasciato capire le sue intenzioni. “Io candidato sindaco di Milano? Rispondo come rispondo alle persone per strada...Si, ci penso. Mi piacerebbe fare la mia parte per Milano: è la mia città”.
"Io sindaco di Milano? Ci penso". La candidatura di Mario Calabresi, tra zanzare e stinchi di maiale
Alla festa dell'Unità nell'hinterland milanese, dopo aver parlato di geopolitica e crisi internazionali, alla fine l'ex direttore di Repubblica lo ammette: "Io primo cittadino? Mi piacerebbe fare la mia parte". E sulle primarie: "Sono in rispettosa attesa"
E’ probabile che Calabresi dovrà sfidare alle primarie gli altri aspiranti primi cittadini. La vice di Beppe Sala Anna Scavuzzo e Pierfrancesco Majorino, già candidato governatore (perdente) e nella segretaria di Schlein, ma anche l’outsider Lorenzo Pacini, consigliere municipale che si ispira al sindaco di New York Mamdani tra un insulto a Enrico Letta e un proclama pro Pal.