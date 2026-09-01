Calabresi è pronto: si candiderà sindaco di Milano

La notizia era nell’aria da tempo. Adesso però c’è qualcosa in più: Mario Calabresi è pronto ad annunciare ufficialmente la sua corsa a sindaco di Milano.L’ex direttore di Repubblica è Ceo e direttore editoriale di Chora Media che produce podcast e contenuti social per la pagina Instagram Will. Direttore, ma anche proprietario, perché il giornalista è anche terzo azionista di Be Water, l’azienda che edita Chora e Will. Nei prossimi giorni, pare, Calabresi potrebbe anticipare la sua decisione di scendere in campo ai colleghi. Un passo necessario prima dell’annuncio ufficiale che tutti si aspettano possa avvenire il prossimo 12 settembre, penultimo giorno della festa dell’Unità a Milano, quando l’ex direttore di Rep sarà l’ospite d’onore. D’altronde fu proprio a metà luglio dal palchetto di un’altra e ben più piccola festa dell’Unità, quella di Vizzolo Predabissi, 3.800 abitanti a sud di Milano, che per la prima volta Calabresi ha lasciato capire le sue intenzioni. “Io candidato sindaco di Milano? Rispondo come rispondo alle persone per strada...Si, ci penso. Mi piacerebbe fare la mia parte per Milano: è la mia città”.