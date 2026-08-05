L'accordo agostano di FdI, Lega, FI e Noi Moderati sulla legge elettorale: sì alle preferenze con alternanza di genere

Proprio l'alternanza tra i candidati uomini e donne è stata uno dei motivi che sembra aver spinto diversi franchi tiratori (nascosti con il voto segreto richiesto alla Camera dal centrosinistra) a votare contro all'emendamento presentato a Montecitorio: in quell'occasione la maggioranza è andata sotto di un voto e ora l'obiettivo è non rivedere la stessa scena anche a Palazzo Madama, dove il voto segreto non è previsto. Tra i principali sponsor delle preferenze c'è Fratelli d'Italia, che nel corso del dibattito alla Camera aveva votato anche un emendamento di Futuro Nazionale che puntava a introdurle: anche in quel caso il testo è stato bocciato. In Senato il termine per la presentazione degli emendamenti è quello del primo settembre.