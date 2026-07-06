Beach volley, concerti e sport. La politica si dà ai festival estivi

Racchettoni, spritz, corsa campestre. Dimenticatevi i dolorosi esercizi spirituali dei ritiri democristiani raccontati da Todo modo: i ritiri estivi dei partiti sono tutto sport e musica all'aperto. La "tre giorni dei futuristi" lanciata da Roberto Vannacci per questo 10 luglio è strutturata come un vero triathlon. Il primo giorno c'è la prova di nuoto, poi è il turno della corsa campestre ("la determinazione oltre l'ostacolo della distanza, come il cuore Futurista") e infine il ciclismo. "I politici dovrebbero dare l'esempio anche nello sport... invece di ballare sui carri del Gay Pride – scrive il generale sui social – Prove fisiche per tutti politici! D'altra parte, anche per fare politica ci vuole un fisico bestiale". Appuntamento alle 10 a Sanremo: "Portarsi il costume!", consiglia il generale.