Politicapolitica e racchettoni
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Beach volley, concerti e sport. La politica si dà ai festival estivi
Vannacci lancia la "tre giorni dei futuristi" con nuoto e corsa campestre, la Festa dell'Unità ospita Chiello e Subsonica. Donzelli sponsorizza la festa di Azione universitaria: "Mille ragazzi in costume, divertimento, musica"
6 LUG 26
Ultimo aggiornamento: 10:56
Racchettoni, spritz, corsa campestre. Dimenticatevi i dolorosi esercizi spirituali dei ritiri democristiani raccontati da Todo modo: i ritiri estivi dei partiti sono tutto sport e musica all'aperto. La "tre giorni dei futuristi" lanciata da Roberto Vannacci per questo 10 luglio è strutturata come un vero triathlon. Il primo giorno c'è la prova di nuoto, poi è il turno della corsa campestre ("la determinazione oltre l'ostacolo della distanza, come il cuore Futurista") e infine il ciclismo. "I politici dovrebbero dare l'esempio anche nello sport... invece di ballare sui carri del Gay Pride – scrive il generale sui social – Prove fisiche per tutti politici! D'altra parte, anche per fare politica ci vuole un fisico bestiale". Appuntamento alle 10 a Sanremo: "Portarsi il costume!", consiglia il generale.
Futuro Nazionale inizia, mentre la spinta estiva della Lega si è consumata già tutta. Per la festa dei giovani del Carroccio sono stati invitati personaggi famosi (da Gianfredi a Giuseppe Cruciani), con tanto di nuovo inno fatto con l'AI. Fratelli d'Italia alza il tiro e chiama a raccolta gli universitari. Per pubblicizzare Nostos, la festa nazionale di Azione universitaria – l'organizzazione universitaria del partito meloniano – Giovanni Donzelli ha lasciato le vesti da deputato in cambio di quelle di severo professore. Lo sketch pubblicato sui social sembra uno spin off di destra di Esami-La serie, fortunata webserie del comico Edoardo Ferrario: il prof. Donzelli e il suo assistente interrogano un tentennante studente (l'orologio su un monitor segna le 23.12: corsi serali?). Le domande vertono tutte sulla festa: come si chiama, luogo e date. Lo sventurato confonde Nostos con Atreju, e Donzelli si spazientisce e dà le coordinate essenziali di ciò che la festa sarà: "Spiaggia, beach volley, mille ragazzi in costume, divertimento, musica". Lo studente, bocciato, si ripresenta mesi dopo all'appello in ciabatte, bermuda e con pallone da calcio: "Ora sono pronto per Nostos?".
Dall'altro versante non si scherza mica. Come da tradizione il Pd ha già attivato decine di Feste dell'Unità lungo tutta la penisola, ma quella di Reggio Emilia è un festival musicale con tutti i crismi. Sul palco de "La Festa" (dal 26 agosto al 13 settembre) si esibiranno Chiello, Elio e le storie tese, i Subsonica e Cristiano De Andrè. Altri nomi potrebbero spuntare fuori nei prossimi giorni, il biglietto si acquista su Ticketone (per De Andrè la poltronissima supera i 60 euro). Per "ParoleRock, il suono che fa politica”, la Festa del Pd di Correggio (sempre in Emilia-Romagna) sono attesi Fiorella Mannoia e Ligabue come ospiti dialoganti, ma non è escluso che cantino qualcosa al pubblico. Si canta, si balla, ci si diverte insomma. Il tutto mentre Virginia Libero, leader dei Giovani democratici, sfida i treni di Salvini girovagando per l'Italia con il suo tour d'ascolto del "Paese reale", che domani farà tappa in Sicilia. E il programma del campo largo? Appuntamento all'8 luglio a Napoli. Sempre che con il caldo non si preferisca trovare refrigerio in qualche altro evento politico.