Dal Va Pensiero agli Shampooh: la parabola canora di Salvini

Salvini si fa Gli Shampooh!, ma alla Lega drizzano i capelli. Avete come inno il Va Pensiero’ di Giuseppe Verdi e chiedete a un gruppo musicale di scrivere l’inno della Lega dal titolo “L’Italia che ci Lega”? E’ un’altra grande intuizione di Salvini, Salvinacci, versione Festivalbar, solo che i parlamentari leghisti non ballano la nuova hit. Questo fine settimana (lo scorso), Salvini va a Milano Marittima per la due giorni dei giovani leghisti (piccola nota: sono partite carovane di bus da Roma per dare l’effetto pienone) e Salvini cosa fa? Si fa intervistare dallo strepitoso Cruciani (il vero federatore dello sputo largo di destra) e si mette a ballare alla vecchia maniera, come se nulla fosse, ai tempi del Papeete. La sorpresa? Viene lanciato il nuovo inno della Lega scritto dal duo musicale Gli Shampooh! Domanda: ma la Lega con tutti i problemi che ha, che se ne fa di un nuovo inno? Spiega la Salvini band: “E’ nata una canzone che vuole raccontare una nuova idea di Italia”. Bene, ma chi ha avvisato i leghisti degli Shampooh? Al Federale, Salvini non ha mai parlato e l’inno è associato al simbolo della Lega. Seconda domanda: girano i video di Salvini alla consolle e subito si torna all’estate, ai cattivi ricordi del Papeete.