PoliticaLa Lega formato Festivalbar
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Dal Va Pensiero agli Shampooh: la parabola canora di Salvini
Il nuovo inno “L’Italia che ci Lega” spiazza i parlamentari: Rixi rivendica Verdi, riaffiora il fantasma del Papeete e il segretario balla mentre il partito si chiede chi abbia autorizzato la colonna sonora
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Foto Ansa
Salvini si fa Gli Shampooh!, ma alla Lega drizzano i capelli. Avete come inno il Va Pensiero’ di Giuseppe Verdi e chiedete a un gruppo musicale di scrivere l’inno della Lega dal titolo “L’Italia che ci Lega”? E’ un’altra grande intuizione di Salvini, Salvinacci, versione Festivalbar, solo che i parlamentari leghisti non ballano la nuova hit. Questo fine settimana (lo scorso), Salvini va a Milano Marittima per la due giorni dei giovani leghisti (piccola nota: sono partite carovane di bus da Roma per dare l’effetto pienone) e Salvini cosa fa? Si fa intervistare dallo strepitoso Cruciani (il vero federatore dello sputo largo di destra) e si mette a ballare alla vecchia maniera, come se nulla fosse, ai tempi del Papeete. La sorpresa? Viene lanciato il nuovo inno della Lega scritto dal duo musicale Gli Shampooh! Domanda: ma la Lega con tutti i problemi che ha, che se ne fa di un nuovo inno? Spiega la Salvini band: “E’ nata una canzone che vuole raccontare una nuova idea di Italia”. Bene, ma chi ha avvisato i leghisti degli Shampooh? Al Federale, Salvini non ha mai parlato e l’inno è associato al simbolo della Lega. Seconda domanda: girano i video di Salvini alla consolle e subito si torna all’estate, ai cattivi ricordi del Papeete.
E poi terza: con tutto il rispetto per Gli Shampooh!, ma Attilio Fontana perché dovrebbe canticchiare “E’ la voglia che ci Lega/è la forza che ci unisce”, lui che da quando ha i calzoni corti canta: “Oh, mia patria sì bella e perduta!”? I parlamentari si girano l’inno con sgomento. Rixi: “Per me l’inno è solo il Va’ Pensiero”. Salvini garantisce ai leghisti rimasti che dirà no alle preferenze perché sarà pure la voglia che ci lega ma è sempre il seggio che li unisce. Caro segretario, un consiglio: meglio Gaber musicato dal Foglio: “Una brutta giornata/ chiuso al ministero pensare/ uno statuto Lega sprecato/ non c’è Zaia da fare/ non c’è Pontida di scampo”. Salvini? Quasi, quasi fai gli Shampooh!
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Carmelo Caruso, giornalista a Palermo, Milano, Roma. Ha iniziato a La Repubblica. Oggi lavora al Foglio