PoliticaDOPO LA FOTO AL RISTORANTE
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Trovata la quadra: ecco dove il campo largo si darà appuntamento a Napoli l'8 luglio
Dopo riunioni e ricerche sul meteo, Bonelli, Fratoianni, Schlein e Conte si incontreranno in piazza del Gesù alle 19.30 per l'evento "Al lavoro per cambiare l'Italia". L'evento previsto per il 15 luglio, invece, dovrebbe essere a Padova. Ma non è ancora certo
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Ultimo aggiornamento: 11:52
Foto ANSA
Alla fine ce l'hanno fatta. Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Elly Schlein e Giuseppe Conte si daranno appuntamento a Napoli mercoledì 8 luglio alle 19.30 in piazza del Gesù. L'evento si chiama "Al lavoro per cambiare l'Italia", e sarà la prima iniziativa del blocco Pd-M5s-Avs per fare il punto sul programma del campo largo. Eppure, a due settimane dall'immagine dei quattro leader a tavola, l'organizzazione del primo appuntamento ha avuto una gestazione travagliata. Come scriviamo qui, fino all'ultimo c'è stata indecisione sul luogo dove allestire il palco a Napoli. Santa Chiara è stata giudicata troppo piccola, ma è stata bocciata anche stazione Marittima. Dopo riunioni e ricerche per il meteo, si è preferito puntare su un luogo all'aperto, e la scelta è ricaduta su Piazza del Gesù, sin dall'inizio la più quotata nonostante i timori per l'eccessivo caldo.
La notizia è arrivata da alcuni post di Fratoianni e Bonelli. Qualche giorno dopo la famosa foto del ristorante, era stato sempre Bonelli a svelare che gli incontri si sarebbero tenuti nel capoluogo campano e poi un altro una settimana dopo, più precisamente il 15 luglio e a Padova, anche se non è ancora ufficiale. Due notizie su due eventi: segno che la comunicazione politica degli appuntamenti del campo largo sembra essere nelle mani di Avs.
Come spiegato al foglio da un deputato dem, l'evento sarà una sorta di “comizio”, spiega al Foglio un deputato dem, nel quale verrà presentata l’ossatura del programma, frutto del lavoro comune degli scorsi mesi, a partire dagli emendamenti alla scorsa legge di bilancio. Ora che l'appuntamento è fissato, rimane da capire se sul palco di Napoli i quattro leader – fra i vari temi – affronteranno anche quello del nome da scegliere per la loro coalizione. Qualche giorno fa, infatti, il leader del M5s ha proposto di scartare "campo largo" per metterci "Alleanza per la Costituzione e la Democrazia". Nome che richiama la battaglia contro la riforma della Giustizia vinta dal fronte del No e quella, ancora aperta, contro la legge elettorale. Il segretario di Rifondazione comunista Maurizio Acerbo (molto vicino alla coalizione) ha rivendicato la paternità del nome, mentre anche Bonelli ha lanciato la sua alternativa: Apa, Alleanza per la pace e l'ambiente.
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