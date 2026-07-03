Trovata la quadra: ecco dove il campo largo si darà appuntamento a Napoli l'8 luglio

La notizia è arrivata da alcuni post di Fratoianni e Bonelli. Qualche giorno dopo la famosa foto del ristorante, era stato sempre Bonelli a svelare che gli incontri si sarebbero tenuti nel capoluogo campano e poi un altro una settimana dopo, più precisamente il 15 luglio e a Padova, anche se non è ancora ufficiale. Due notizie su due eventi: segno che la comunicazione politica degli appuntamenti del campo largo sembra essere nelle mani di Avs.