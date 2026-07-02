La destra litiga (ancora) sulle preferenze e fa slittare la legge elettorale

Fatto sta che il 14 luglio si provvederà con tempi contingentati: si passerà dall’esame delle pregiudiziali di costituzionalità. E il seguito di discussione e votazioni dovrà concludersi entro 22 ore di lavori. Con già pesanti accuse sulla restrizione dei tempi da parte delle opposizioni (secondo Elly Schlein “la maggioranza litiga e il paese è alla paralisi”). Nei prossimi giorni, a ogni modo, dal centrodestra saranno convocati su base quasi quotidiana per cercare di appianare le divergenze. Secondo quanto filtra dalla maggioranza, sul voto ai fuori sede ci si starebbe già avvicinando a una quadra. Cosa che invece non si sta affatto raggiungendo sulle preferenze, dove Lega e Forza Italia continuano a tenere il punto (contrario). “L’emendamento condiviso? Io l’ho vista come una exit strategy. Come a dire, se non riusciamo a firmare un emendamento tutti insieme, le togliamo dal tavolo”, riflette ancora Iezzi in Transatlantico. Ieri ha cercato di giocare di sponda anche il ministro Crosetto che ha rimarcato di “non aver mai avuto problemi con le preferenze”. Di certo c’è che adesso avranno una settimana in più per pensarci. E decidere anche se evitare la conta segreta in Aula sugli emendamenti più caldi. Così come per prendere una decisione sul porre la fiducia o meno. Eterogenesi dei treni.