Cosa sa fare l’Europa quand’è minacciata. Buon compleanno, Brexit

Dieci anni fa, l’Europa discuteva se fosse opportuno o no seguire la strada del Regno Unito, e fare un passo di lato rispetto all’Unione europea (“Evviva il coraggio dei liberi cittadini! Cuore, testa e orgoglio battono bugie, minacce e ricatti. Grazie Uk, ora tocca a noi”, scrisse Matteo Salvini il 23 giugno del 2016). Oggi il tema dell’Europa, per gli europei, è diventato se accettare o no che i paesi che vogliono entrare nell’Ue possano entrare tanto velocemente come lo chiedono. L’Unione europea, come sapete, ha avviato negoziati dettagliati con Moldavia e Ucraina per l’adesione all’Ue. Prima di questi paesi, negli ultimi anni, dopo il 2016, hanno fatto richiesta Bosnia ed Erzegovina e Kosovo. Prima di loro, per entrare in Ue, si sono messi in fila da anni Albania, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia, che hanno ottenuto lo status formale di candidati . L’Islanda ha in programma un referendum per riaprire i negoziati di adesione all’Ue. La Norvegia, che non è nell’Unione europea, negli ultimi anni si è avvicinata all’Ue sui temi della difesa militare, firmando nel maggio 2024 con l’Ue il Security and Defence Partnership. E lo stesso Regno Unito, nel silenzio, di nascosto, senza dare nell’occhio, negli ultimi anni ha fatto qualche passettino per tornare a bussare alle porte dell’Unione europea.

E’ rientrato in Horizon Europe e Copernicus, ha firmato una partnership strategica sulla difesa e la sicurezza, ha intensificato la cooperazione sull’Ucraina e ha avviato negoziati per facilitare la mobilità dei giovani e ridurre le barriere commerciali. La grande differenza tra il 2016 e il 2026 è che l’Unione europea, dopo la Brexit, è riuscita a rafforzarsi, a diventare più attrattiva, più resiliente, come si direbbe oggi. Ma il grande punto di contatto, tra il 2016 e il 2026, è che anche di fronte a una nuova crisi sistemica l’Unione europea sta provando a trasformare un’aggressione evidente, quella di Donald Trump, in un’opportunità di crescita, economica e anche politica. Trump ha sfidato l’Unione europea, ha provato a indebolirla, ha provato a renderla più vulnerabile di fronte alla Russia, ha cercato di rafforzare, come giustamente ha notato sabato scorso Meloni, più i nemici dell’occidente che i suoi alleati, e il risultato è stato l’opposto rispetto a quello che il presidente americano aveva immaginato di ottenere: l’Europa non è mai stata così unita, i nemici interni dell’Europa continuano a essere deboli, il sostegno all’Ucraina non è mai stato così forte, l’attrattività dell’Unione europea non è mai stata così alta e il numero di accordi commerciali siglati dall’Ue negli ultimi due anni lo testimonia, con gli accordi entrati in vigore con Nuova Zelanda, Kenya e Cile, con gli accordi firmati con il Mercosur, con l’accordo finalizzato con il Messico, con i negoziati conclusi con Indonesia, India e Australia.