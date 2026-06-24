Cosa sa fare l’Europa quand’è minacciata. Buon compleanno, Brexit
Dieci anni fa, in fila per uscire. Dieci anni dopo, in fila per entrare. E anche di fronte a una nuova crisi sistemica l’Unione europea sta provando a trasformare un’aggressione evidente, quella di Donald Trump, in un’opportunità di crescita, economica e anche politica
Foto Ansa
Dieci anni di Brexit, le dimissioni di Keir Starmer, l'enigma di Andy Burnham e il Regno ingovernabile
Dal passo indietro di David Cameron a quello di Starmer, il referendum del 2016 continua a segnare la politica britannica. Sei premier in dieci anni, partiti in crisi e una ferita mai rimarginata che intrappola il paese nell’eredità del divorzio dall’Europa
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Nasce a Palermo nel 1982, vive a Roma da parecchio tempo, lavora al Foglio dal 2005 e da gennaio 2015 è direttore. Ha scritto qualche libro (“Le catene della destra” e “Le catene della sinistra”, con Rizzoli, “Io non posso tacere”, con Einaudi, “Tra l’asino e il cane. Conversazione sull’Italia”, con Rizzoli, “La Presa di Roma”, con Rizzoli, e "Ho visto l'uomo nero", con Castelvecchi), è su Twitter.
E’ interista, ma soprattutto palermitano. Va pazzo per i Green Day, gli Strokes, i Killers, i tortini al cioccolato e le ostriche ghiacciate. Due figli.