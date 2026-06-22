Dieci anni dopo la Brexit i britannici si sono pentiti

Quando è stato chiesto loro di identificare i principali benefici della Brexit, la risposta più comune, è stata "non so", seguita da "nessuna delle precedenti". Il 57 per cento degli intervistati ritiene che sia stato "sbagliato" per il Regno Unito lasciare l'Ue. Complessivamente, il 75 per cento degli elettori britannici dice di voler un rapporto più stretto con l'Ue. Tre quarti dell'elettorato ora desidera legami più stretti con l'Ue. Il 57 per cento degli elettori che nel 2016 votarono per l'uscita dall'Ue ora è disposto ad accettare la libera circolazione. Solo il 66 per cento degli elettori che hanno votato per la Brexit oggi afferma che voterebbe per rimanere fuori dall'Ue in un eventuale nuovo referendum.