Dieci anni di Brexit, le dimissioni di Keir Starmer, l'enigma di Andy Burnham e il Regno ingovernabile

Downing Street fu messo il leggio marrone chiaro con il simbolo del governo britannico; poco dopo David Cameron, l’allora premier, uscì dalla casa in cui aveva abitato per sei anni, con sua moglie Samantha, e annunciò le sue dimissioni: aveva perso il referendum sulla Brexit, che aveva voluto per – diceva – “risolvere la questione europea”, sbagliando il calcolo più importante della sua carriera. Oggi, nello spiazzo più famoso del Regno Unito, si è consumata la stessa liturgia: La Brexit in senso stretto questa volta non c’entra, ma se c’è un effetto chiaro del divorzio del Regno dall’Ue è proprio l’instabilità, la crisi di governo. Il racconto degli ultimi dieci anni del Regno è indissolubilmente legato alla Brexit e al leggio marrone chiaro davanti a Downing Street per annunciare le dimissioni: Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak e infine l’unico laburista di questa storia, Keir Starmer. Dieci anni fa, davanti alla porta del numero 10 difu messo il leggio marrone chiaro con il simbolo del governo britannico; poco dopo David Cameron, l’allora premier, uscì dalla casa in cui aveva abitato per sei anni, con sua moglie Samantha, e annunciò le sue dimissioni: aveva perso il referendum sulla Brexit, che aveva voluto per – diceva – “risolvere la questione europea”, sbagliando il calcolo più importante della sua carriera. Oggi, nello spiazzo più famoso del Regno Unito, si è consumata la stessa liturgia: Keir Starmer, il premier attuale, è uscito dalla casa in cui ha abitato per quasi due anni , con sua moglie Victoria, e si è dimesso in seguito alle pressioni del suo stesso partito, il Labour, dopo la sconfitta alle elezioni amministrative di inizio maggio.. Il racconto degli ultimi dieci anni del Regno è indissolubilmente legato alla Brexit e al leggio marrone chiaro davanti a Downing Street per annunciare le dimissioni: Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak e infine l’unico laburista di questa storia, Keir Starmer.

Larry, il gatto di Downing Street che ha sedici anni, che si aggira spesso, calmo e severo, nello spiazzo e che in questi tempi chiassosi ha un suo account sui social, ha “postato” su X, poco prima dell’annuncio ufficiale di Starmer: “Se le voci che circolano sono corrette, a breve inizierò a vivere con il mio settimo premier. Se così stanno le cose, ho intenzione di smettere di sforzarmi a imparare i loro nomi”. Ecco, il gatto ha fatto la didascalia perfetta al Regno Unito degli ultimi dieci anni, dopo che la Brexit ha vinto nell’incredulità dei suoi stessi fautori e degli inglesi che si addormentarono la sera del 23 giugno del 2016 pensando che sarebbero rimasti dentro l’Ue e si risvegliarono che erano fuori.

L’esito lo conosciamo bene: 52 per cento contro 48 per cento, il Regno spaccato a metà, con lo spicchio decisivo a favore dell’isolamento. Gli inglesi non sapevano niente – nemmeno noi europei – di quel che sarebbe accaduto dopo, non sapevano che la Brexit era una fantasia che andava calata nella realtà, non sapevano che la Brexit avrebbe consumato risorse, tempo, leader, e pazienza – soprattutto tanta pazienza – per gli anni a venire. Il problema è che non lo sapevano nemmeno quelli che se la sono inventata, la Brexit, ed è anche per questo che all’instabilità inevitabile dopo uno scossone di quella portata si sono aggiunti i negoziati con l’Ue, le liti dentro ai partiti, le rivalità, mentre la gestione del divorzio dall’Ue drenava ogni altra idea di rilancio. I conservatori hanno fatto di tutto per far funzionare la Brexit – Johnson vinse le elezioni con lo slogan “Brexit done” – mentre i laburisti hanno cercato di rimediare a quello che considerano un errore epocale per il Regno Unito, sperando prima di poter cancellare l’esito di quel referendum e poi, una volta arrivati al potere – soltanto nel 2024 – di portare avanti un riallineamento nei confronti dell’Unione europea, circoscritto ad alcuni settori e senza mai mettere in discussione la sacra volontà popolare del 2016, ma con un nuovo atteggiamento nei confronti del continente. Uno dei grandi meriti di Keir Starmer è stato quello di scrollare di dosso al Labour il rimpianto della Brexit e di iniziare a pensare a un nuovo modo di stare insieme agli europei, partendo dalle urgenze che in questo momento sono la sicurezza e la difesa – dell’Ucraina e dell’Europa.

Se è vero che non tutto quel che accade oggi nel Regno, l’ultima crisi di governo, un 2026 di scandali e di proteste, può essere spiegato con la Brexit, è altrettanto vero che la ferita che spacca a metà il paese non si è rimarginata, mentre i problemi che la Brexit doveva risolvere – l’immigrazione – non sono stati risolti. Se si chiede agli esperti inglesi di trovare un’immagine per rappresentare l’effetto della Brexit, c’è chi indica il criceto nella ruota e chi un gorgo che risucchia ogni cosa – entrambe le immagini danno il senso del tempo sfruttato male, delle energie sprecate. Poi, certo, ci sono i partiti, i leader, il mondo intorno che si è capovolto – ancora prima che Starmer si dimettesse, il presidente americano Donald Trump ha postato: si dimetterà perché ha sbagliato tutto su immigrazione e politiche energetiche, e poco dopo il russo Kirill Dmitriev lo ha ripostato, e ha passato la giornata in una furia tuittarola invero trumpiana a denunciare “il tradimento di Starmer” – e la propensione molto britannica al cannibalismo politico. I Tory, al governo per quattordici anni, si sono divorati tra di loro, fino a esaurire idee e leader, lasciando spazio al ritorno del Labour al potere, con una vittoria a valanga.

Ora che il governo di Starmer è finito senza poter festeggiare nemmeno il suo secondo compleanno, tutti si chiedono che cosa e quando è andato storto: le promesse non mantenute? La nomina di Peter Mandelson come ambasciatore in America senza i controlli necessari? L’eccessiva cautela in un paese che aveva bisogno di una rivoluzione? La mancanza di carisma? I collaboratori sbagliati? Ognuno ha la sua ragione preferita, quel che è certo è che stato il Labour, dopo la sconfitta alle amministrative del 7 maggio, a non reggere la pressione e a commettere l’errore che fino a quel punto era stato dei conservatori: masticare il proprio leader e sputarlo via, pensando che una nuova faccia, un nuovo nome potesse essere la soluzione. Andy Burnham, da oggi ex sindaco di Manchester e parlamentare , nonché il candidato quasi unico alla successione di Starmer, si è trovato nel posto giusto al momento giusto, dopo averci provato per molto tempo e dopo essere stato tenuto fermo dagli starmeriani che non volevano un’altra insidia interna.