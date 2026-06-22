Centrodestra, astenuti, ma anche 5 Stelle delusi. A chi può togliere voti Vannacci
"Futuro nazionale è un fenomeno abbastanza simile al Movimento delle origini. Quelli che potrebbero essere attratti dall'ex generale equivalgono all'incirca all'1-2 per cento dell'elettorato", dice Carlo Buttaroni di Tecnè. Per il sondaggista le attuali rilevazioni potrebbero anche sottostimare il peso elettorale del generale: "Come accadde nel 2013 con Beppe Grillo"
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Vannacci mette un altro dito nell'occhio a Meloni: "Pronti a lavorare con le opposizioni sul salario minimo"
"Noi guardiamo alle esigenze dei cittadini, non abbiamo preconcetti ideologici", dice al Foglio l'ex leghista Gianangelo Bof, ora parlamentare di Futuro nazionale. Il partito della "destra pura" punzecchia il governo e spinge per un tetto di 9 euro all'ora per i lavoratori (lo stesso immaginato da Schlein e Conte) proprio nel giorno in cui l'Upb certifica che i salari reali si sono ridotti dell'8 per cento dal 2020