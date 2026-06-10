Vannacci mette un altro dito nell'occhio a Meloni: "Pronti a lavorare con le opposizioni sul salario minimo"

Asse particolare, del tutto inedito. Sareste disposti a lavorare con l'opposizione per una norma ad hoc sul salario minimo? Il neo vannacciano sfodera la sua realpolitik. "Noi guardiamo alle esigenze e ai bisogni dei nostri cittadini, lavoratori, imprese, artigiani, commercianti, e quindi poi se la nostra proposta coincide con una cosa proposta anche da qualcun altro, non ci facciamo preconcetti. Noi guardiamo i nostri obiettivi", dice l'ex leghista. "E ovviamente dobbiamo portare delle risposte ai cittadini". Per adesso, dal centrosinistra non arrivano segnali di avvicinamento. "I deputati di Futuro Nazionale stamattina avevano aperto sul salario minimo nella dichiarazione di fiducia sul dl Primo Maggio. Nel pomeriggio però hanno votato contro l'ordine del giorno unitario delle opposizioni sul salario minimo", ha commentato Arturo Scotto, capogruppo del Pd in commissione lavoro alla Camera. "Insomma, il "futuro" è già "passato". Il generale Vannacci è già "remigrato" nei più comodi lidi del centrodestra".