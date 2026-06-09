Effetto Gruber. Domani ha ospite Vannacci. C’è da scommetterci: volendolo fare nero lo renderà simpatico
Dopo la puntata di Otto e mezzo, l'ex generale sarà un uomo diverso, nel senso che gli italiani lo avranno adottato. Perché lo spettatore medio sentirà nascere dentro di sé un sentimento inedito e perturbante: la solidarietà umana. Con una proiezione ottimistica l’Italia avrà il suo presidente del Consiglio nel giro di ventiquattro mesi
Foto Ansa
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Milano 1982, vicedirettore del Foglio. Cresciuto a Catania, liceo classico “Galileo” a Firenze, tre lauree a Siena e una parentesi universitaria in Inghilterra. Ho vinto alcuni dei principali premi giornalistici italiani, tra cui il Premiolino (2023) e il premio Biagio Agnes (2024) per la carta stampata. Giornalista parlamentare, responsabile del servizio politico e del sito web, lavoro al Foglio dal 2007. Ho scritto per Mondadori "Fummo giovani soltanto allora", la vita spericolata del giovane Indro Montanelli.