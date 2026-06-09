Salvini: "Vannacci in coalizione? Non chiudo le porte". Per il vicepremier il generale è un incubo

Di sicuro per Salvini sarebbe un boccone amaro stringere di nuovo la mano al generale in campagna elettorale. Pochi mesi prima dell'addio al Carroccio, dal palco di Pontida Vannacci cercava ancora di sgombrare il campo dalle voci di una sua fuoriuscita dal partito. “Mi accusano di usare la Lega come un taxi, e invece sono qui con voi. Io ancora credo nella parola data e nell'onore”. Quelle stesse parole sono state ripubblicate a febbraio da Salvini, accompagnato da un lungo e amaro messaggio di addio. "Arrabbiato? No. Deluso e amareggiato", scriveva il vicepremier. "Volevamo fare un lungo cammino insieme, condividere battaglie, costruire. Da parte mia e di tanti, sempre massima disponibilità. Dispiace umanamente prima ancora che politicamente, ma andiamo avanti tranquilli per la nostra strada".