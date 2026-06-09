Salvini: "Vannacci in coalizione? Non chiudo le porte". Per il vicepremier il generale è un incubo
Il leader del Carroccio apre (a denti stretti) all'ingresso del generale fra gli alleati di centrodestra. Ipotesi a cui, secondo le ultime rilevazioni di Swg, è favorevole il 63 per cento dell'elettorato della coalizione
Foto ANSA
È guerra social tra Fn e Lega. "Rispondiamo solo se attaccati", dice il social media manager di Vannacci
Il caso Vigevano, il post contro Laura Ravetto della giovanile del partito di Matteo Salvini, la foto della lapide a Modena e l'attacco del generale contro il nuovo commissario della provincia di Pavia, Gian Marco Centinaio. I casi si moltiplicano, ma la base dei due partiti non apprezza: "Così fate il gioco delle zecche"
Effetto Gruber. Domani ha ospite Vannacci. C’è da scommetterci: volendolo fare nero lo renderà simpatico
Dopo la puntata di Otto e mezzo, l'ex generale sarà un uomo diverso, nel senso che gli italiani lo avranno adottato. Perché lo spettatore medio sentirà nascere dentro di sé un sentimento inedito e perturbante: la solidarietà umana. Con una proiezione ottimistica l’Italia avrà il suo presidente del Consiglio nel giro di ventiquattro mesi