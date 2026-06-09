Le richieste di Zaia: liste, filo diretto con Meloni. Il pranzo Salvini-Stefani

Qualcuno lo spieghi a Salvini: pensa di nominare Zaia vice, ma corre il rischio di fare il vice di Zaia. Sapete cosa chiede Zaia per accettare la carica di vicesegretario speaker, o come fantasia si chiami? Chiede di fare, insieme a Fedriga, Attilio Fontana e Fugatti, le prossime liste del nord, selezionare chi candidare alle politiche, stabilire quale sia la linea del partito e soprattutto: vuole andare a parlare con Meloni lui, avere un'interlocuzione diretta. Significa: poteri pleni. Salvini gioca su più tavoli ma deve fare attenzione al commensale. Per raccontare il clima e cosa bolle dentro la pentola Lega, in vista di mercoledì, del federale, la riunione dove Salvini confida di annunciare Zaia e Fedriga vice, vale questa indiscrezione. Zaia non accetta pranzi con Salvini perché teme che le foto escano, che qualcuno le faccia veicolare per passarle ai quotidiani e titolare: "Salvini e Zaia, accordo fatto". Il problema è che Salvini ha fame di chiudere un'intesa e ha capito che se va male con Zaia, deve inventarsi la carta "giovani". Per una volta tanto la notizia la dà l'algoritmo, il vituperato algoritmo.

Che ha fatto Salvini, giovedì scorso, a pranzo? E' andato con Stefani al ristorante Diandra, a via del Leoncino, a Roma. C'è una foto dell'oste che lo racconta. A parte i salamelecchi fra Stefani e Zaia, la verità è che in Veneto c'è una guerra perché Zaia non ci sta a passare per lo zio dal nipote che è stato sempre nominato da quando indossava le scarpine. Stefani alla festa del Foglio ha rilanciato il patto con Venturini, neo sindaco di Venezia. E' ovviamente l'uscita di sicurezza su cui sta puntando Salvini. Se Zaia gli dice di no, gioca la carta giovani, gli under 40. A fine giugno la Lega giovani organizza una tre giorni a Milano Marittima, una Leopoldina. Si chiama "NeXus, la generazione che non si arrende" e ci sarà ovviamente Stefani e Giuseppe Cruciani, il sovrano del popolo della Zanzara che, se fosse per Salvini, nominerebbe già vicesegretario, come ha fatto con Vannacci.