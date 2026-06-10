La contro-accelerata a sinistra sulla legge elettorale. La destra vuole lo scrutinio in Aula

Fatto sta che mentre sulla postura ostruzionistica da tenere in commissione e poi in Aula nel campo largo c’è una sostanziale concordia, divergenze strategiche emergono su quelli che potrebbero essere i passi successivi all’eventuale approvazione della legge. Questo perché, anche per sgombrare dal campo l’ipotesi primarie, da Avs sarebbero molto ben disposti a ricorrere in tempi rapidi alla Corte costituzionale. Convinti che “questa legge sia del tutto incostituzionale”.

Dall’altro lato, invece, anche per cavalcare l’effetto referendario che li ha visti prevalere a marzo, Elly Schlein e Giuseppe Conte avrebbero accarezzato, negli ultimi giorni, la possibilità di chiedere un referendum abrogativo. Come ha ricostruito il Sole 24 Ore, non sarebbe tanto un’arma da usare per impedire l’entrata in vigore della legge, visto che l’eventuale consultazione referendaria non si terrebbe prima del 2028. Ma un modo per farlo diventare un altro argomento da campagna elettorale. E giustificare la mobilitazione permanente dei comitati referendari che soprattutto Schlein ha auspicato a gran voce negli ultimi mesi. Anche se, come detto, a partire da Bonelli e Fratoianni non tutti all’interno del campo largo condividono una strategia così a lungo termine. Per adesso, insomma, marciano uniti. Poi si vedrà.