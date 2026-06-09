Dal lavoro alla legge elettorale: le trappole di Salvini a Meloni

Proprio nell’iter della legge elettorale, come ha notato Pagella politica, giocheranno un ruolo inedito i nuovi vannacciani, visto che tre dei nuovi ingressi in Futuro nazionale sono in commissione Affari costituzionali (più della Lega, che è rimasta con due esponenti). E visto che il generale si è sempre espresso a favore delle preferenze, da una parte Fn potrebbe fare sponda alle richieste di FdI. Dall’altra, senz’altro, potrebbe portare a un ulteriore irrigidimento da parte di Salvini e i suoi per una legge elettorale che non hanno considerato (e continuano a non considerare) “una priorità”. Soprattutto sulle preferenze, volute dai meloniani e a loro indigeste (ma anche a Forza Italia).

Così come toni barricaderi il Carroccio ha scelto di cavalcarli su due dei dossier più identitari per la propria base: sicurezza e immigrazione. Tanto più adesso che Futuro nazionale, da una posizione a destra della Lega, può dire e promettere quel che forse Salvini, col suo ruolo istituzionale di vicepremir, mai avrebbe potuto. Ciò detto, nonostante ancora settimana scorsa il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi si sia recato in Parlamento per rivendicare la volontà del governo di aprire di qui ai prossimi mesi almeno sei nuovi Cpr, Salvini, che ha ambizioni di ritorno al Viminale, sulla questione è particolarmente reattivo. Settimana scorsa, infatti, si è detto pubblicamente contrario all’apertura di un nuovo centro per migranti (non un Cpr, ma un cosiddetto centro di accoglienza diffusa) a Groppallo, in provincia di Piacenza. Dicendo di condividere le “preoccupazioni del territorio”. Anche il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, leghista, in quell’occasione si è opposto perché “non c’è bisogno di aprire nuove strutture”. Quasi sul tema la Lega proprio non ci stia a fare un passo indietro e a essere relegata al suolo di spettatore. Anche a costo di usare dei toni che potrebbero ricadere su Piantedosi e sull’intero governo.