PoliticaFesta dell'innovazione
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Schillaci: "Sulla riforma della medicina generale non possiamo tirarci indietro. Il governo troverà una soluzione"
Il titolare della Salute all'evento del Foglio a Venezia: "La riforma è un'occasione unica. La nostra astensione al piano pandemico dell'Oms? Non è un no definitivo"
6 GIU 26
Ultimo aggiornamento: 13:25
"La riforma della medicina generale è un'occasione unica che non possiamo lasciarci sfuggire. Io sono ottimista e sono convinto che si troverà una soluzione". Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci intervistato alla Festa dell'Innovazione del Foglio in corso a Venezia. Nella giornata di ieri dalla maggioranza di governo era arrivata una frenata rispetto alla riforma che sta cercando di ultimare il ministro. Con forti prese di posizione critiche, per esempio da parte della Lega. "La quadra va trovata nell'interesse dei cittadini, io difendo solo la salute pubblica e i cittadini e in particolare difendo le persone piu deboli e più fragili. Questa è una rivoluzione dalla quale noi non possiamo tirarci indietro e credo che nessuno si tirerà indietro capendo quanto sia importante la salute pubblica per tutti e quanto sia importante dotare il Servizio Sanitario Nazionale di una visione più moderna che è quella della medicina territoriale", ha detto l'esponente del governo Meloni a proposito dell'obiettivo avere le Case di comunità e un nuovo assetto di medicina territoriale. Le opposizioni hanno attaccato le parole del ministro, con Francesco Boccia, capogruppo del Pd al Senatpo, che parla di "ammissione di un fallimento".
Schillaci è poi intervenuto anche su altre questioni, a partire dalla diffusione di casi di Ebola a livello internazionale. C'è preoccupazione? "Siamo molto sereni. Ho parlato con il ministro della Salute cipriota una settimana fa e ieri si è tenuta questa riunione informale con i ministri della Salute dell'Ue. Noi siamo stati i primi dopo gli organismi internazionali ad avere la parola e con il sottoscritto abbiamo presentato quello che ha fatto l'Italia ispirato alla massima precauzione su chi arriva da queste zone dell'Africa a rischio". A ogni modo, sull'astensione dell'Italia al piano pandemico dell'Oms, Schillaci ha aperto a una decisione diversa: "L'astensione" sull'Accordo pandemico dell'Oms non è un no definitivo. Il piano pandemico non è stato approvato, è ancora sotto discussione perché mancano tutti quanti gli allegati, che sono la parte essenziale - ha ricordato il ministro - È stato rinviato nell'ultima seduta dell'Oms e verrà credo riproposto nel prossimo maggio. Quindi c'è tempo per vedere cosa ci sarà all'interno del piano pandemico. Io ribadisco quella che è la nostra serietà che abbiamo dimostrato con i fatti. Io, per natura mia e della mia professione originale, preferisco i fatti alle parole, sono una persona che si basa sui fatti e sui dati".