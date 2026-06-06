Schillaci: "Sulla riforma della medicina generale non possiamo tirarci indietro. Il governo troverà una soluzione"

Schillaci è poi intervenuto anche su altre questioni, a partire dalla diffusione di casi di Ebola a livello internazionale. C'è preoccupazione? "Siamo molto sereni. Ho parlato con il ministro della Salute cipriota una settimana fa e ieri si è tenuta questa riunione informale con i ministri della Salute dell'Ue. Noi siamo stati i primi dopo gli organismi internazionali ad avere la parola e con il sottoscritto abbiamo presentato quello che ha fatto l'Italia ispirato alla massima precauzione su chi arriva da queste zone dell'Africa a rischio". A ogni modo, sull'astensione dell'Italia al piano pandemico dell'Oms, Schillaci ha aperto a una decisione diversa: "L'astensione" sull'Accordo pandemico dell'Oms non è un no definitivo. Il piano pandemico non è stato approvato, è ancora sotto discussione perché mancano tutti quanti gli allegati, che sono la parte essenziale - ha ricordato il ministro - È stato rinviato nell'ultima seduta dell'Oms e verrà credo riproposto nel prossimo maggio. Quindi c'è tempo per vedere cosa ci sarà all'interno del piano pandemico. Io ribadisco quella che è la nostra serietà che abbiamo dimostrato con i fatti. Io, per natura mia e della mia professione originale, preferisco i fatti alle parole, sono una persona che si basa sui fatti e sui dati".