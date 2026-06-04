Il Fatto non sbaglia mai, e questo è il suo problema. Il silenzio del Quirinale sul caso Minetti
Chi non ammette gli errori ha esattamente la credibilità che merita. Non si tratta di autoflagellazione. Si tratta di un esercizio di igiene professionale che, paradossalmente, rafforza l’autorevolezza anziché indebolirla
Foto Ansa
Complotto Minetti. C’è chi accusa i russi, chi Mattarella, chi Nordio, chi Epstein. L’Italia dà il meglio di sé
Su questo affaire tre scuole di pensiero si sono formate con la rapidità e la coerenza che sempre contraddistinguono il nostro dibattito pubblico. Dei tre filoni, non sapremmo quale scegliere come preferito. Li teniamo tutti sul comodino, e ogni sera ne leggiamo un pezzetto
Il vero "caso" Minetti è l'inerzia dei magistrati di sorveglianza
Il caso Minetti non sarebbe mai nato se la magistratura avesse fatto il suo lavoro, accogliendo l’istanza di affidamento ai servizi sociali avanzata nell’aprile 2022. Le toghe invece avevano fissato l'udienza al 3 dicembre 2025, cioè tre anni e mezzo dopo. Oggi Minetti avrebbe già finito da tempo di espiare la sua pena
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Milano 1982, vicedirettore del Foglio. Cresciuto a Catania, liceo classico “Galileo” a Firenze, tre lauree a Siena e una parentesi universitaria in Inghilterra. Ho vinto alcuni dei principali premi giornalistici italiani, tra cui il Premiolino (2023) e il premio Biagio Agnes (2024) per la carta stampata. Giornalista parlamentare, responsabile del servizio politico e del sito web, lavoro al Foglio dal 2007. Ho scritto per Mondadori "Fummo giovani soltanto allora", la vita spericolata del giovane Indro Montanelli.