Il Fatto non sbaglia mai, e questo è il suo problema. Il silenzio del Quirinale sul caso Minetti

La tesi implicita è che la procura generale di Milano, non avendo disposto una rogatoria internazionale per sentire di nuovo la famosa massaggiatrice, abbia in qualche modo mancato di completezza. Nessun accertamento è mai abbastanza, perché ne manca sempre uno che lo avrebbe perfezionato, la prova che scagiona è sempre viziata dall’indagine che non si sarebbe svolta correttamente o da un nuovo dettaglio che viene tirato fuori a sorpresa. Così l’inchiesta non finisce: si trasforma. Cambiano i sospettati – stavolta è la procura generale di Milano a non sapere fare il proprio lavoro – ma il movimento è lo stesso, perpetuo e circolare, come certi corsi d’acqua che non sfociano da nessuna parte. Ma un giornalismo che pretende di costruire gran parte della propria autorevolezza e credibilità sulla funzione di controllo e denuncia, dovrebbe invece considerare la fase di verifica successiva come parte della stessa responsabilità editoriale. E in questo c’è forse la differenza sostanziale che separa un’inchiesta da una cialtronata. Non perché quel giornale debba chiedere scusa ogni volta, quando sbaglia, ma perché la proporzione tra clamore iniziale e aggiornamento finale incide direttamente sulla fiducia del pubblico. Non si tratta di autoflagellazione. Si tratta di un esercizio di igiene professionale che, paradossalmente, rafforza l’autorevolezza anziché indebolirla. Una redazione che, conclusa un’inchiesta dagli esiti incerti, dedica una riflessione esplicita al proprio operato compie un gesto che la rende, nel lungo periodo, più credibile, non meno. Altro che “le rogatorie non sono state richieste”. Il Globe and Mail, prestigioso quotidiano canadese, alcuni giorni fa ha smentito se stesso.