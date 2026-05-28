Conte non vuole l'Ucraina nell'Ue, sventa un incidente, ma non risponde su Renzi

"Fuori Palazzo" racconta la politica osservata dal bordo della strada tra Montecitorio e Palazzo Chigi (ma a volte anche da dentro). Qui c'è ciò che di solito sfugge: piccoli gesti, incidenti di tono, dettagli marginali, magnifiche azzuffate e sodalizi inaspettati che dicono più di quanto non facciano le dichiarazioni ufficiali. Un punto di vista esterno, a volte ironico, sempre spostato di qualche passo rispetto al centro della scena. Cadenza variabile.