Conte non vuole l'Ucraina nell'Ue, sventa un incidente, ma non risponde su Renzi
Il leader del Movimento 5 stelle riesce a evitare che un'auto investa un cronista (quello che scrive queste righe) ma non a spiegare come faranno i due ex premier a mettersi d'accordo su Kyiv nell'Unione europea. Siparietto, mano nella mano con il presidente
Giuseppe Conte - foto Ansa
FdI diserta Matteotti, il bilaterale Scotto-Ziello, Futuro Nazionale si allarga e le altre cose successe in Parlamento
La polemica del deputato Pd con Fratelli d'Italia su Matteotti e i complimenti alla Lega. Ziello si interessa di Flotilla, e con un escamotage crea la componente di Futuro nazionale dentro al gruppo misto. Il Carroccio osserva
Conte fischietta su Venezia, il M5s arranca alle amministrative. Nuovi problemi per Schlein
Conte invoca "prudenza" ma “ci sono elementi da cui trarre valutazioni” dopo il voto nelle città. Secondo un'analisi Youtrend un elettore M5s su due in Laguna ha votato per il centrodestra. Nel Pd c'è qualche malumore, ma Taruffi fa di conto e dice: "Il computo complessivo lo vedremo dopo i ballottaggi”. La segretaria vede Sanchez