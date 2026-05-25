Maiorino (M5s) fa la smorfia: "Renzi? Figura complicata per i suoi rapporti con Israele. Albanese candidata? Scelte sue"
La capogruppo del Movimento 5 stelle in Senato risponde al Foglio sul campo largo: "Il leader di Italia viva ha sempre mantenuto posizioni 'molto soft' riguardo al genocidio". E sullo scippo di Di Battista (e Avs) della relatrice speciale dell'Onu: "Trovo molto volgari certe illazioni". Occhio agli sguardi
Alessandra Maiorino - foto LaPresse
Maiorino (M5s): "Renzi? Ci va bene in coalizione. Ma stop alle armi a Kyiv"
Fare sintesi è obbligatorio: "Anche con l'ex premier e nonostante l'ex premier, contro questa destra nera, suprematista, ultraconservatrice, da rispingere con tutte le forze". Ma sull'Ucraina ha ragione Patuanelli: "Serve una soluzione diplomatica"
Appendino e Raggi, scontente del M5s, tentate dal partito di Di Battista
Virginia Raggi cerca “una stanza tutta per sé”, Chiara Appendino resta la cattiva coscienza grillina, Alessandro Di Battista prepara “Schierarsi”. Nel Movimento cresce il rigetto per gli accordi con Pd e Italia viva, e piano piano viene su la Flotilla di Dibba