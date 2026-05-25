Maiorino (M5s) fa la smorfia: "Renzi? Figura complicata per i suoi rapporti con Israele. Albanese candidata? Scelte sue"

La capogruppo del Movimento 5 stelle in Senato risponde al Foglio sul campo largo: "Il leader di Italia viva ha sempre mantenuto posizioni 'molto soft' riguardo al genocidio". E sullo scippo di Di Battista (e Avs) della relatrice speciale dell'Onu: "Trovo molto volgari certe illazioni". Occhio agli sguardi