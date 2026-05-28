Gli aspetti positivi e negativi della legge elettorale

Resta una novità negativa: scompare il ballottaggio. Questo significa che, sotto il 42 per cento, si tornerebbe a una distribuzione proporzionale dei seggi. Il rischio è evidente: si consegna un potere di ricatto a componenti minoritarie, capaci di diventare decisive nella formazione della maggioranza. Il ballottaggio serviva a evitare questo esito, restituendo agli elettori la scelta finale. Infine, vi sono conferme negative. Rimane il doppio listino bloccato: uno di partito per la competizione proporzionale e uno di coalizione per il premio. E rimane l’esclusione di Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta dal computo generale, problema che riguarda il principio dell’eguaglianza del voto. Quegli elettori, infatti, non pesano sul risultato complessivo del premio. In astratto, soprattutto in Trentino-Alto Adige, la differenza dei voti potrebbe persino ribaltare il vincitore. Non è un dettaglio tecnico: è un problema costituzionale serio.