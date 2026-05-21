Giuli visita la Biennale, pace fatta con Buttafuoco

Al termine della conferenza stampa di presentazione, lo scorso 6 maggio al Teatro Piccolo dell'Arsenale, Buttafuoco ha ribadito l'autonomia delle sue decisioni: "La presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla domanda sulla partecipazione della Russia ha detto 'la Fondazione Biennale di Venezia è autonoma' con la doverosa premessa 'non sono d'accordo, ma'. Proprio in quel 'ma', e la ringrazio, ha confermato la libertà e l'autonomia e quindi la libertà e l'audacia che sono il fondamento della civiltà del diritto".