Bruxelles contro la Biennale sul padiglione russo: possibile violazione delle sanzioni

“La Biennale apre ufficialmente sabato. Ironia della sorte, sabato è la Giornata dell’Europa. La Festa dell’Europa dovrebbe essere un giorno per celebrare la pace, non uno per far brillare la Russia alla Biennale”, ha detto la vicepresidente responsabile per la Democrazia. Virkkunen ha confermato l’invio da parte della Commissione di una seconda lettera sulla partecipazione della Russia alla Biennale, attraverso la sua Agenzia esecutiva europea per l’educazione e la cultura, responsabile per il contratto di finanziamento della Fondazione. Dopo l’annuncio della riapertura del padiglione della Russia, ventidue stati membri dell’Ue avevano scritto a Buttafuoco per chiedergli una marcia indietro. L’Ucraina ha condannato più volte la reintegrazione della Russia. Anche i ministri degli Esteri dell’Ue hanno discusso della questione nella loro ultima riunione di aprile. Già a marzo la Commissione ha minacciato di tagliare un finanziamento di circa 2 milioni di euro per il triennio 2025-28. Le giustificazioni giuridiche fornite dalla Fondazione sull’autonomia dei paesi proprietari dei padiglioni, o la promessa di non aprire al pubblico, sono apparse come inconsistenti e pretestuose. I servizi giuridici della Commissione ritengono che, autorizzando la partecipazione della Russia, ci sia una chiara violazione del contratto di finanziamento, che prevede il rispetto dei valori etici e dei valori europei. “Il denaro dei contribuenti europei dovrebbe salvaguardare i valori democratici e questi valori sappiamo che non sono rispettati nella Russia di oggi”, ha spiegato Virkkunen.