Scintille in tv
•
L'accusa di Ranucci: "Nordio da Cipriani, il marito di Minetti". Il ministro chiama in diretta e smentisce
Il conduttore di Report, ospite di Rete4, parla di un viaggio del ministro in Uruguay ma il Guardasigilli nega tutto in diretta tv: "Non esiste al mondo che io sia andato in una delle proprietà di Cipriani. Era una missione ufficiale. Toccato il fondo". Il giornalista: "Notizia che stiamo verificando"
di
29 APR 26
Ultimo aggiornamento: 06:00 PM
Foto Ansa
"Una fonte ci ha detto di aver visto il ministro Carlo Nordio nel ranch di Cipriani in Uruguay". Nel corso della trasmissione Cartabianca su Rete4, ieri sera Sigfrido Ranucci ha accusato il ministro della Giustizia di aver frequentato una delle proprietà in Sudamerica del marito di Nicole Minetti, al centro della bufera per la grazia concessa dal Quirinale. Un'accusa che è stata smentita in diretta dallo stesso Guardasigilli: "Non esiste al mondo. Ma figurarsi se sono andato lì. I miei spostamenti sono tutti documentati, era una missione ufficiale di tre giorni in Argentina e in Uruguay uno o due anni fa. C'è un limite a tutto, anche a questo degrado morale e mediatico", ha detto Nordio dopo che è scoppiato il caso.
Ranucci ha dato la notizia parlando con la conduttrice Bianca Berlinguer, ma ha subito specificato: "Stiamo verificando". Il fatto sarebbe avvenuto "nei primi di marzo" e Nordio sarebbe stato visto dentro al ranch da uno dei lavoratori della struttura. "Escludo nella maniera più assoluta di essere mai stato, non so, al ranch a casa... non so da dove escano queste cose inventate di sana pianta", ha detto il ministro intervenendo in diretta.
Al centro della questione c'è un presunto rapporto tra Nordio e Cipriani, imprenditore e tra le altre cose, gestore di un bar a Venezia. "Lui è una persona famosissima, sarò andato a cena nel suo ristorante, in quarant'anni che ho lavorato a Venezia, una quindicina di volte al massimo, quasi sempre ospite. Suo figlio non l'ho mai visto in vita mia, forse l'avrò visto quarant'anni fa a margine di un evento. Ma non ho mai visto in vita mia la signora Minetti", dice.
All'inizio della telefonata il ministro sembra incredulo: "Mi hanno segnalato questa cosa, ma è vero?". E poi inizia a rispondere punto per punto, ribadendo di essere stato in missione in Sudamerica lo scorso anno o due anni fa. E aggiunge: "Posso capire tutto in politica, siamo abituati a una situazione infernale, ma c'è un limite a tutto: non esiste al mondo che possa essere fondata una rivelazione sul nulla, sulla base di non so quale testimone. C'è un limite a tutto, ma no a questo degrado morale e anche mediatico: il fatto stesso che una persona in televisione dica che sta verificando...".
Di più su questi argomenti:
Le immagini
di
montecitorio
di
Scintille in tv
di