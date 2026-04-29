L'accusa di Ranucci: "Nordio da Cipriani, il marito di Minetti". Il ministro chiama in diretta e smentisce

Sigfrido Ranucci ha accusato il ministro della Giustizia di aver frequentato una delle proprietà in Sudamerica del marito di Nicole Minetti, al centro della bufera Un'accusa che è stata smentita in diretta dallo stesso Guardasigilli: "Non esiste al mondo. Ma figurarsi se sono andato lì. I miei spostamenti sono tutti documentati, era una missione ufficiale di tre giorni in Argentina e in Uruguay uno o due anni fa. C'è un limite a tutto, anche a questo degrado morale e mediatico", ha detto Nordio dopo che è scoppiato il caso. "Una fonte ci ha detto di aver visto il ministro Carlo Nordio nel ranch di Cipriani in Uruguay". Nel corso della trasmissione Cartabianca su Rete4, ieri seraha accusato il ministro della Giustizia di aver frequentato una delle proprietà in Sudamerica del marito di Nicole Minetti, al centro della bufera per la grazia concessa dal Quirinale : "Non esiste al mondo. Ma figurarsi se sono andato lì. I miei spostamenti sono tutti documentati, era una missione ufficiale di tre giorni in Argentina e in Uruguay uno o due anni fa. C'è un limite a tutto, anche a questo degrado morale e mediatico", ha detto Nordio dopo che è scoppiato il caso.

Ranucci ha dato la notizia parlando con la conduttrice Bianca Berlinguer, ma ha subito specificato: "Stiamo verificando". Il fatto sarebbe avvenuto "nei primi di marzo" e Nordio sarebbe stato visto dentro al ranch da uno dei lavoratori della struttura. "Escludo nella maniera più assoluta di essere mai stato, non so, al ranch a casa... non so da dove escano queste cose inventate di sana pianta", ha detto il ministro intervenendo in diretta.

Al centro della questione c'è un presunto rapporto tra Nordio e Cipriani, imprenditore e tra le altre cose, gestore di un bar a Venezia. "Lui è una persona famosissima, sarò andato a cena nel suo ristorante, in quarant'anni che ho lavorato a Venezia, una quindicina di volte al massimo, quasi sempre ospite. Suo figlio non l'ho mai visto in vita mia, forse l'avrò visto quarant'anni fa a margine di un evento. Ma non ho mai visto in vita mia la signora Minetti", dice.