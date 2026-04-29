Il governo può galleggiare nella “via del mezzo” o reinventarsi: da volenteroso a influente e magari una punta scandaloso

Il consolidamento di Meloni come capo di una coalizione di governo di livello europeo aveva ruotato intorno all’amicizia con Zelensky, alla difesa dell’Ucraina dall’aggressione russa, e al rifiuto di boicottare Israele dopo il pogrom del 7 ottobre riconoscendo, con mosse diplomatiche perverse come quelle di spagnoli e francesi, statualità e interlocuzione al mondo palestinese infestato da Hamas e dal mandante iraniano. Queste cose restano, naturalmente, e postulano di per sé un giudizio equanime sul comportamento del primo governo guidato dalla destra. Su questo non c’è stata via del mezzo che tenesse. Quanto al rapporto con Trump, inteso non come un passante indementito dalla vanagloria, ciò che egli è indubitabilmente, ma come il presidente in carica degli Stati Uniti, ed è anche questo, il paradosso è che l’ambizione di mediare un rapporto politico significativo con l’Amministrazione di Washington si è sgonfiata in una lite condominiale e personale proprio quando avrebbe avuto più spazio per affermarsi. Non che Meloni potesse sgomberare lo Stretto di Hormuz, ovvio, ma dimostrare che si può essere più che “volenterosi”, magari “influenti”, questo sì, e con atti convenienti e magari una punta scandalosi. Ora tutto sembra ridotto a un gioco del gatto con il topo, affidato al fluido del fattore tempo e all’erratico del fattore Trump, ma per un momento l’attacco al regime mortifero degli ayatollah, che avrebbe cambiato il mondo con la caduta del regime mandante della più vasta cospirazione bellicista e terrorista dell’ultimo mezzo secolo, era sembrato una partita di poker in cui l’Italia avrebbe potuto mettere almeno un chip, se non avesse prevalso appunto la via del mezzo, una certa neghittosa aura di rinuncia e di straniamento nel momento delle scelte più nette.