Il governo può galleggiare nella “via del mezzo” o reinventarsi: da volenteroso a influente e magari una punta scandaloso
Tra un anno e qualche mese si vota, l’opposizione legittimamente ha fatto il pieno di politica, la coalizione di governo può continuare a scomporsi e a vivacchiare o reinventare un campo di iniziativa che per ora è del tutto assente, e magari esporsi ed esporci a qualche sorpresa che curi la malattia mortale della noia. Scegliere in fretta
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Ferrara, Giuliano. Nato a Roma il 7 gennaio del ’52 da genitori iscritti al partito comunista dal ’42, partigiani combattenti senza orgogli luciferini né retoriche combattentistiche. Famiglia di tradizioni liberali per parte di padre, il nonno Mario era un noto avvocato e pubblicista (editorialista del Mondo di Mario Pannunzio e del Corriere della Sera) che difese gli antifascisti davanti al Tribunale Speciale per la sicurezza dello Stato.