Sipario Venezi. Riepilogo di una battaglia vinta e persa tra musica e politica

Termina così uno dei capitoli più tristi della cultura italiana, legato a una nomina errata che ha generato polemiche e confusione, oltre a mettere in secondo piano problematiche importanti come il rinnovo del contratto dei lavoratori della lirica, per il quale non si sono viste accese manifestazioni pubbliche. La Venezi non poteva fare il direttore musicale di un’orchestra e un teatro di così alto blasone. Lo dice il suo percorso musicale, lo dicono le sue interpretazioni e la sua tecnica direttoriale. La politica c’entra, ma un attimo dopo. Tutti sanno che certe nomine hanno anche influenze di Palazzo – a destra come a sinistra (chiedete al sindaco Sala e a Daniele Gatti, “saltato” senza una ragione plausibile alla Scala) – ma normalmente non manca il valore artistico, davanti al quale alcune pressioni possono essere anche tollerate. Ha peccato di vanità o soffre di autolesionismo, la bionda direttrice che non avrebbe dovuto farsi tirar dentro a una situazione nata male e finita peggio. Anche il coro e l’orchestra avrebbero potuto mantenere un profilo più discreto. Il diritto di dissentire pubblicamente è sacrosanto ma dentro queste istituzioni marciano insieme le forze sindacali con la consapevolezza che, impuntandosi, recite e nomine possano essere fatte saltare.