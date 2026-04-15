Nei tormenti di Forza Italia, Fascina si schiera con i Berlusconi

Marta Fascina rompe il silenzio e torna al centro della scena politica interna di Forza Italia, nel pieno delle tensioni seguite al cambio dei capigruppo e al riassetto voluto dalla famiglia Berlusconi.

Ma è soprattutto sul piano politico che emerge la visione di Fascina. Il suo intervento si inserisce in un’idea precisa del centrodestra: un’area che, secondo lei, deve restare saldamente ancorata all’eredità berlusconiana e alla guida della famiglia. In questo senso, il suo posizionamento è anche una risposta implicita alle critiche interne – come quelle dello stesso Barelli – sulla gestione "esterna" del partito. Fascina, invece, rivendica una continuità: la legittimità della famiglia Berlusconi a orientare Forza Italia e, più in generale, a influenzare gli equilibri del centrodestra. Una linea che punta a rafforzare l’identità originaria del partito e a evitare derive autonome rispetto alla tradizione berlusconiana.