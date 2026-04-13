Il capogruppo di Forza Italia Barelli lascia. La frecciata ai Berlusconi: "I partiti si guidano da dentro"

Domani Forza Italia eleggerà il nuovo capogruppo alla Camera. L'assemblea dei deputati è stata convocata oggi da Paolo Barelli, attuale capogruppo che lascerà il suo incarico per favorire il piano di rinnovamento di Marina e Pier Silvio Berlusconi, come ha già fatto Maurizio Gasparri al Senato, sostituito da Stefania Craxi. " Ho convocato l'assemblea del gruppo parlamentare di Forza Italia alla Camera per domani sera. In quella sede, considerando conclusa la mia esperienza di presidente, formulerò una proposta per la successione a questo incarico. È mia ferma intenzione continuare con la stessa intensità il mio impegno politico e il mio sostegno al governo guidato da Giorgia Meloni", ha scritto in una nota.

Proprio oggi Barelli si è recato a Palazzo Chigi, ufficialmente per incontrare alcuni funzionari e discutere di provvedimenti legati alla sanità. A chi si aspettava che rassegnasse le dimissioni ha detto: "Quando sarà il momento dirò che faccio altro, casomai. A me non mi ha dimesso nessuno. Molti hanno parlato di firme, ma le firme non ci sono. Detto questo, adesso si ragionerà, si parlerà, e chiaramente il mio riferimento è il gruppo, non è l'esterno". Rispondendo a chi gli domandava se la famiglia Berlusconi stesse guidando positivamente il partito, il capogruppo ha detto: "Normalmente i partiti si guidano dall'interno", i figli di Berlusconi "hanno un affetto scontato per il partito, che è carne della loro carne, frutto del lavoro del grande padre, quindi è ovvio che si interessino. Dopodiché c'è la quotidianità, e bisogna starci dentro". Una stoccata neanche troppo velata.