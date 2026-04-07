In FI è solo tregua pasquale: Barelli rischia ancora. Attesa per il faccia a faccia Tajani-Marina B.

Intanto anche a livello regionale si registrano le piccole scosse, che rischiano di anticipare il terremoto a livello nazionale . In Puglia un nutrito gruppetto di ex dirigenti ed ex simpatizzanti azzurri ha inviato una lettera riservata a Marina e a Giorgio Mulè in cui si dicono pronti a rientrare nel partito, ma pongono una condizione. Quale? Commissariare il coordinatore regionale Mauro D’Attis, parlamentare e fedelissimo di Tajani. Colpevole, a detta degli scriventi, di poco radicamento sul territorio e del flop referendario.

In Sicilia invece, oltre al noto ribellismo di Gianfranco Miccichè, che dopo il referendum ha accusato i vertici del partito per il fallimento, si registra anche l’attivismo improvviso di Marco Falcone, eurodeputato, che non sta risparmiando aspre critiche al governatore azzurro Renato Schifani. Dopo un incontro con lui Falcone ha usato parole durissime: “ Ho sottolineato l’importanza di una svolta di alto profilo, capace di consolidare i risultati raggiunti e di rafforzare il rapporto con cittadini e l’opinione pubblica siciliana. Non emergono, tuttavia, segnali sufficienti circa una piena consapevolezza, a Palazzo d’Orleans, della fase che stiamo attraversando e delle aspettative del nostro elettorato. Probabilmente si vuole continuare su un percorso di autoassoluzione che, al netto delle attenuanti, non ci sembra quello più adatto alle circostanze”.