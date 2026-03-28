Gasparri: “Il mondo va avanti”. Ora lo scontro è in FI sui congressi. Il rischio boomerang

Ieri, in attesa del nuovo ruolo da presidente della commissione Esteri, Gasparri è tornato subito al lavoro. “Mi sto occupando di Enti locali”, dice al Foglio. Poi ha partecipato al congresso nazionale della Federazione italiana medici pediatri. Per ora a prevalere è “il senso del dovere”, come lui stesso ha detto annunciando l’inevitabile passo indietro. In pubblico niente veleni, nessuna replica contro chi ha messo in piedi l’operazione sfiducia. Ma certo qualcosa rischia di rompersi (si è già rotto?) anche nel gruppo dirigente di FI. Paolo Barelli questa settimana si è salvato, ma è a lui che ora punta la minoranza azzurra. Tajani avrebbe anche minacciato le dimissioni per difendere il fedelissimo. Del resto se rinnovamento deve essere è difficile immaginare che si possa esaurire con Stefania Craxi, che non è proprio un volto nuovo e per di più dice di essere per le “quote grigie”. La sua nomina a capogruppo segnala semmai un posizionamento più liberale, più riformista. Ma la battaglia va avanti. Per effetto della sconfitta referendaria si registrano tensioni nella Calabria di Occhiuto (a Reggio intanto si è candidato a sindaco, con la benedizione di Tajani, il deputato Francesco Cannizzaro) e in Sicilia, tra Renato Schifani e l’ala critica che annovera tra gli altri l’eurodeputato Marco Falcone (e Giorgio Mulè). Il prossimo fronte, oltre a Barelli, è quello dei congressi regionali. Tajani li ha annunciati per aprile e maggio, ma la quota Arcore li vorrebbe far saltare. Il partito pesante non piace neanche al ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Insomma, lo scontro rischia di amplificarsi ancora nelle prossime ore.