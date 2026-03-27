La regia di Marina Berlusconi. Avvicendamento Gasparri-Craxi al Senato. Tajani più debole

E’ il primo passo. A farne le spese è Maurizio Gasparri, “sfiduciato” da 14 senatori, tra cui i ministri Zangrillo e Casellati . Si dimette da capogruppo. Il rinnovamento di Forza Italia per ora porta il nome di Stefania Craxi, che prenderà il suo posto: “E’ un avvicendamento previsto da tempo”, spiega. Ma dietro le note ufficiali c’è altro: il malcontento nel partito e soprattutto il via libera di Marina Berlusconi, che da tempo chiedeva un cambio di passo. Dopo la scoppola referendaria era inevitabile. Antonio Tajani – raccontano – è una furia, fa quel che può. Adesso è più debole, anche al governo. Alla Camera Paolo Barelli, fedelissimo tajaneo, resiste. Ma per quanto?

E’ l’effetto referendum, che esaspera gli animi e accelera le decisioni, a Roma e a Milano. E dopo FdI – Delmastro, Bartolozzi e Santanchè – tocca anche Forza Italia. La tensione esplode di prima mattina, dopo due giorni di vertici e analisi, malumori e riunioni. La raccolta firme anti Gasparri raggiunge quota quattordici, ci sono anche i nomi dei ministri Paolo Zangrillo ed Elisabetta Casellati, poi Francesco Paolo Sisto, numero due al ministero della Giustizia. Claudio Lotito prova a smentire: “Ma che ne so”. Ma è lui, come ammettono varie fonti azzurre, a organizzare il malcontento. Ci sarebbero anche ruggini risalenti alla legge di bilancio. Gasparri non ha altra scelta, si dimette. “Una decisione autonoma”, dirà poco dopo, convocando una riunione nel pomeriggio.

Al netto delle smentite, la regia è di Marina Berlusconi. Da mesi, con il fratello Pier Silvio, chiede ai vertici di FI di dare un segnale. Nelle ultime ore avrebbe avuto contatti anche con Gianni Letta. Si cerca di evitare lo scontro totale nel partito, alla fine si decide per l’avvicendamento al Senato, con un accordo. Stefania Craxi è considerata una figura di garanzia. Antonio Tajani, ieri a Parigi per la riunione dei ministri degli Esteri del G7, deve subire la decisione. Negli ultimi giorni ha avuto contatti con la figlia del Cav., ricostruiscono fonti parlamentari. Il vicepremier forzista – che al netto delle tante critiche ha tenuto in piedi il partito dopo la morte di Berlusconi – di certo non ha gradito le modalità di questa operazione, che lo indebolisce dentro il partito, ma anche fuori. Al governo, in una fase tormentata e di scelte decisive per la coalizione. Si ipotizzano rimpasti. Restano sempre in ballo, tra le altre cose, anche varie caselle da sottosegretario. E’ anche per questo che Marina ribadisce “la stima immutata per Tajani”. E poi che “l’avvicendamento alla guida del gruppo di FI al Senato è un’iniziativa del gruppo parlamentare”. Ma è chiaro che adesso inizia una nuova fase. Il capo forzista lo sa, prova a parare i colpi, prova a rilanciare la sua leadership. E’ lui, con una scelta un po’ inconsueta, a ufficializzare la nomina di Craxi un’ora prima del vertice dei senatori. Ringrazia Gasparri per “l’impegno profuso”, per la “lealtà e la dedizione” alla causa: “Un esempio per tutti”. Poi, come già annunciato nei giorni scorsi, aggiunge: “Con i prossimi congressi regionali lavoriamo per allargare sempre di più i nostri orizzonti, abbracciare tutte quelle forze che condividono il nostro percorso. A radicarci sul territorio, a valorizzare la nostra base e i nostri militanti”. Ribadisce insomma il valore delle tessere, dei nuovi iscritti. Mentre, ricordano fonti forziste, la famiglia Berlusconi non è mai stata entusiasta del partito pesante lanciato da Tajani lo scorso anno.