Il trumpismo si argina entrando nel Ppe

Meloni non ha bisogno di rompere con l’America, cosa che ovviamente nessun paese europeo può permettersi di fare. Meloni ha bisogno di rompere con l’idea che il percorso della sua destra sia reversibile. Per farlo non basta muoversi come un ponte tra le cancellerie europee, missione complicata ma necessaria, e missione complicata anche perché a un anno dalle elezioni francesi Emmanuel Macron farà di tutto per dimostrare che le destre estremiste non sono redimibili. Per farlo, in modo forte, netto, occorre imboccare due strade. Imboccare una strada politica e provare a diventare il motore della competitività europea facendo dell’ingresso urgente dell’Ucraina nell’Unione europea un cavallo di battaglia, facendo dello scardinamento della politica dei veti in Europa un proprio tratto identitario, uscendo dalla logica dell’Europa delle nazioni per entrare nella logica, suggerita da Mario Draghi, dell’Europa delle confederazioni, provando cioè a far cadere il muro dell’unanimità laddove oggi quel muro non permette all’Europa di muoversi da gigante (difesa, politica industriale, politica estera). Ma il vero passo necessario che darebbe la possibilità a Meloni di rendere irreversibile il suo percorso di avvicinamento all’europeismo è imboccare un’altra strada per rendere irreversibile il suo percorso di autonomia dal trumpismo e dai suoi alleati tossici in Europa. Una strada che coinciderebbe con il vero scandalo e il vero coniglio tirato fuori dal cilindro: far entrare il suo partito nella traiettoria del Partito popolare europeo, eliminare ogni segno di fiamma dal simbolo, rendere il suo partito non meno di destra ma più centrale in Europa. Il problema di Meloni non è il suo trumpismo, un falso tema, ma la difficoltà di uscire definitivamente da una contraddizione divenuta ineludibile: pensare di trasformare in un punto di forza per il futuro il proprio essere a metà tra destre moderate e destre non moderate. Il vero manifesto dell’antitrumpismo, per Meloni, è quello: togliersi ogni stigma, anche quello dell’orbanismo, ed entrare nel Ppe. Se non ora, quando?