La stoccata di Meloni a Descalzi: "Riaprire al gas russo? Attenzione". E su Israele: "Sospeso rinnovo intesa difesa"

Per Giorgia Meloni il punto stampa è stato anche l'occasione per un annuncio: "In considerazione della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell'accordo di Difesa con Israele". Bloccare il rinnovo dell'intesa era da tempo una richiesta arrivata dalle opposizioni. La situazione internazionale e gli attacchi israeliani ai soldati italiani della missione Unifil hanno convinto la premier a farlo davvero. La sensazione è che la decisione serva anche a dimostrare un progressivo allontanamento del governo italiano dalle posizioni di Donald Trump e del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Dopo l'annuncio, Pd, Avs e M5s hanno chiesto alla premier di riferire in Parlamento chiarire la posizione del governo sul memorandum Italia-Israele. "Si preannuncia un ravvedimento rispetto al silenzio complice di un genocidio a Gaza, che abbiamo denunciato, e tantissimi cittadini e giovani hanno denunciato andando per strada ed essendo anche insultati dagli esponenti di maggioranza? Se è questo dobbiamo saperlo", ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte intervenendo alla Camera: "La sveglia referendaria sta facendo effetto, riteniamo che questa uscita di oggi sia collegata alla voglia di partecipazione di dire no alle politiche di questo governo", ha concluso.