Altro che primarie, il nuovo libro di Conte che si rivede già premier

Le dimissioni di Santanchè, Delmastro e Bartolozzi, legate all'esito del referendum, hanno spinto i più a non ritenere così tanto peregrina l'ipotesi di andare a elezioni anticipate. Ma per poter battere Meloni, alcuni big del Partito democratico pensano che Conte possa essere un nome più competitivo rispetto alla segretaria dem - e vorrebbero che Schlein pensando la stessa cosa facesse un passo indietro, anche perché, è il sentimento comune corroborato anche dai sondaggi, in caso di primarie, il presidente dei 5 Stelle vincerebbe lo stesso. Conte ha dalla sua il fatto di aver già ricoperto la carica di presidente del Consiglio

Il presidente pentastellato nella scheda di sintesi non a caso ricorda la sua esperienza di governo: "Scelte audaci, successi insperati, ma anche esperienze dolorose e prese di posizione controcorrente. È fatto di tante svolte il percorso di Giuseppe Conte che si intreccia con la storia recente del nostro paese. Dalla provincia del Sud alle sfide della Capitale. Dalle aule universitarie e di tribunale a quella di Montecitorio. Dal Movimento di protesta al Movimento di proposta, che riforma competenze e valori, e si assume una responsabilità di governo esprimendo una forte carica innovatrice. Torna alle decisioni più difficili nei giorni bui della pandemia, all'impegno a favore dei più deboli, alle tensioni che hanno portato alla nascita e alla conclusione del governo Draghi, fino agli scontri con l'esecutivo di Giorgia Meloni". Insomma nel libro Conte "lancia il suo progetto per un futuro diverso, fondato su una visione di rottura rispetto alla destra nazionale e nazionalista, e alternativa rispetto all'Unione europea dei burocrati e all'America dei tecnocrati. Emerge una chiara consapevolezza politica: se il rispetto delle regole è fondamentale, queste si possono e si devono cambiare per far funzionare davvero la nostra democrazia, rimuovere le ingiustizie e tornare a coltivare la speranza".